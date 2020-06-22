Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde kaç saniye tuttu?

Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatsaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Sarı kırmızılar 1-0 geriye düştüğü maçta üst üste goller bularak skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesi ve Falcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre 9 kişi kalan sarı kırmızılar bu anlarda kalesinde ikinci golü gördü.

Mücadelede 90+10 oynanırken Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, defanstan gelen topu eline aldı.

Yavaş hareketlerde bulunan Kocuk topu oyuna sokmak için sahip olduğu 6 saniyelik kuralı 12 saniye ihlal etti.

Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, Gaziantep ekibi lehine en direkt serbest vuruş kararı verdi.

Antep ekibi serbest vuruşu etkisiz kullanmasına rağmen pozisyondan penaltı kazandı.

Kullanılan penaltıyı gole çeviren Maxim, Gaziantep ekibine 1 puanı getirdi.

'Galatasaraylılar isyan etmekte haklı'

beINSPORTS ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan eski hakemlerden Deniz Çoban pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: