SÜPER LİG

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu elinde kaç saniye tuttu?

Dün oynanan Galatasaray-Gaziantep FK maçının son anlarında çok tartışılan bir pozisyon yaşandı. Gaziantep ekibinin kazandığı penaltı öncesi Galatasaraylı kaleci Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi ve hakem Alper Ulusoy'un en direkt serbest vuruş kararı vermesi futbol kamuoyunu ikiye böldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncuların maç sonu üzüntüsü.

Galatasaraylı oyuncuların maç sonu üzüntüsü.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatsaray sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Sarı kırmızılar 1-0 geriye düştüğü maçta üst üste goller bularak skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

Ahmet Çalık'ın kırmızı kart görmesi ve Falcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre 9 kişi kalan sarı kırmızılar bu anlarda kalesinde ikinci golü gördü.

Ahmet Çalık'ın kırmızı kart gördüğü an.
Ahmet Çalık'ın kırmızı kart gördüğü an.

Mücadelede 90+10 oynanırken Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, defanstan gelen topu eline aldı.

Okan Kocuk'un topla buluştuğu an.
Okan Kocuk'un topla buluştuğu an.

Yavaş hareketlerde bulunan Kocuk topu oyuna sokmak için sahip olduğu 6 saniyelik kuralı 12 saniye ihlal etti.

Okan Kocuk yavaş hareketlerde bulunarak topu elinden 18. saniyede çıkarıyor.
Okan Kocuk yavaş hareketlerde bulunarak topu elinden 18. saniyede çıkarıyor.

Yaşanan bu olay sonrası karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, Gaziantep ekibi lehine en direkt serbest vuruş kararı verdi.

Antep ekibi serbest vuruşu etkisiz kullanmasına rağmen pozisyondan penaltı kazandı.

Kullanılan penaltıyı gole çeviren Maxim, Gaziantep ekibine 1 puanı getirdi.

'Galatasaraylılar isyan etmekte haklı'

beINSPORTS ekranlarında karşılaşmayı yorumlayan eski hakemlerden Deniz Çoban pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:

  • Oyun kurallarına göre 6 saniyeden fazla tutamaz. Ama dünyada hakemlerin titiz davranmadıkları bir uygulama. Hakemin bu kararı vermesi Alper Ulusoy'un kariyerine yakışmadı. Bugüne kadar uygulanan bir karar değil. Galatasaraylılar isyanlarında haklı.
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