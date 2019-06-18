Galatasaray Llorente seferinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mitroglou ile kiralık sözleşmesine son verip; Diagne’yi de 15 milyon Euro’ya elden çıkarmanın planlarını yaparken, gündeme Fernando Llorente geldi. Yeni sezona Avrupa tecrübesi yüksek iki yeni santrfor ile girmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin talebi üzerine Llorente’nin menajeri ile ikinci kez görüşme masasına oturdu. 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücret talep eden 34 yaşındaki forvete 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro garanti ücret öneren yönetim, Llorente’nin talep ettiği ücrette ve sözleşme şartında indirime gitmesini bekliyor. Geleceği hakkında açıklama yapan tecrübeli futbolcu, “Ben ve ailem için en iyi opsiyonları değerlendireceğim. Tottenham benim için bir fırsattı ve şimdi bunun gibi fırsatların olup olmadığını göreceğiz, savaşmaya devam edeceğim” dedi. Llorente geçen yıl 35 resmi maçta 8 gol ve 5 asistle oynadı.

BANEGA BİTMEK ÜZERE

Öte yandan Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasındaki Ever Banega için çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul’a getirip teklifini sunan sarı-kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı. Galatasaray, Banega’ya 3 milyon Euro yıllık ücret; kulübü Sevilla’ya ise 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Boca Juniors’a “Hayır” diyen Banega da Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, menajerine, 4 yıllık bir kontrat istediği belirtildi. Galatasaray’ın ilgisinden memnun olan Banega’nın “Hem teklif güzel hem de Galatasaray’da oynamak heyecan verici” dediği öğrenildi.

Michael Seri’de rakipler çoğaldı



G.Saray’ın kiralamak istediği Jean Michael Seri ile İtalya Serie A devleri de ilgileniyor. İtalya basınından Sky Italia’ya göre; Milan, Inter ve Napoli, Seri için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor. Haberde; Fulham’ın Seri’yi bir sezon önce 30 milyon Euro’ya kadrosuna katmasına rağmen 15 milyon Euro’luk teklifi kabul edebileceği belirtildi. L’Equipe, G.Saray’ın Premier Lig’den düşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak istediğini yazmıştı. Ligden düşen Fulham’da 34 maçta oynayan Seri, 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.

Yeni formalar vitrinde



G.Saray’ın yeni sezonda iç sahada giyeceği parçalı formaların satışa sunulduğunu duyurdu. Formanın içine “İlklerin ve enlerin takımı” yazısı işlenirken, terleme hissini en aza indiren “vapor knit” teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncunun hareketine kolaylık sağlayan kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı. Formalar çocuk 190, yetişkin 250 liradan satışa çıktı.



