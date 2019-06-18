SÜPER LİG

Galatasaray Llorente seferinde

Yeni sezona Avrupa tecrübesi yüksek bir santrfor ile girmek isteyen Galatasaray, geçen sezon Tottenham forması giyen Llorente ile pazarlık yapıyor. 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro ücret isteyen İspanyol golcüye 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro garanti ücret önerildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando Llorente

Fernando Llorente

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mitroglou ile kiralık sözleşmesine son verip; Diagne’yi de 15 milyon Euro’ya elden çıkarmanın planlarını yaparken, gündeme Fernando Llorente geldi. Yeni sezona Avrupa tecrübesi yüksek iki yeni santrfor ile girmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin talebi üzerine Llorente’nin menajeri ile ikinci kez görüşme masasına oturdu. 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro garanti ücret talep eden 34 yaşındaki forvete 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro garanti ücret öneren yönetim, Llorente’nin talep ettiği ücrette ve sözleşme şartında indirime gitmesini bekliyor. Geleceği hakkında açıklama yapan tecrübeli futbolcu, “Ben ve ailem için en iyi opsiyonları değerlendireceğim. Tottenham benim için bir fırsattı ve şimdi bunun gibi fırsatların olup olmadığını göreceğiz, savaşmaya devam edeceğim” dedi. Llorente geçen yıl 35 resmi maçta 8 gol ve 5 asistle oynadı.

BANEGA BİTMEK ÜZERE

Öte yandan Ndiaye ile yollarını ayıran Galatasaray, transfer listesinin ilk sırasındaki Ever Banega için çalışmalarını sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun menajerini İstanbul’a getirip teklifini sunan sarı-kırmızılılar, gelecek cevabı beklemeye başladı. Galatasaray, Banega’ya 3 milyon Euro yıllık ücret; kulübü Sevilla’ya ise 5 milyon Euro bonservis ödemeye hazır. Boca Juniors’a “Hayır” diyen Banega da Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki oyuncunun, menajerine, 4 yıllık bir kontrat istediği belirtildi. Galatasaray’ın ilgisinden memnun olan Banega’nın “Hem teklif güzel hem de Galatasaray’da oynamak heyecan verici” dediği öğrenildi.

  • Michael Seri’de rakipler çoğaldı
  • G.Saray’ın kiralamak istediği Jean Michael Seri ile İtalya Serie A devleri de ilgileniyor. İtalya basınından Sky Italia’ya göre; Milan, Inter ve Napoli, Seri için transfer yarışına girmeye hazırlanıyor. Haberde; Fulham’ın Seri’yi bir sezon önce 30 milyon Euro’ya kadrosuna katmasına rağmen 15 milyon Euro’luk teklifi kabul edebileceği belirtildi. L’Equipe, G.Saray’ın Premier Lig’den düşen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak istediğini yazmıştı. Ligden düşen Fulham’da 34 maçta oynayan Seri, 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
  • Yeni formalar vitrinde
  • G.Saray’ın yeni sezonda iç sahada giyeceği parçalı formaların satışa sunulduğunu duyurdu. Formanın içine “İlklerin ve enlerin takımı” yazısı işlenirken, terleme hissini en aza indiren “vapor knit” teknolojisi kullanıldı. Forma kiti, oyuncunun hareketine kolaylık sağlayan kırmızı şort ve çoraplarla tamamlandı. Formalar çocuk 190, yetişkin 250 liradan satışa çıktı.


Bu takım kopacak fırtınanın habercisi
Bu takım kopacak fırtınanın habercisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün aylık dergisinde, geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı ve yeni sezon için beklentilerini aktardı. Sezonu alınlarının akıyla tamamladıklarını anlatan Ahmet Ağaoğlu, “Bu sezonun bizim için anlamı büyüktü. Umudu enkazından çıkararak sakatlıkların, haksızlıkların ve şanssızlıkların içinden bir takım yaratmayı başardık. Sevgili hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuzun sezon boyunca eşine az rastlanır bir emek ve özveri göstermesi, büyük Trabzonspor ailesinin tüm paydaşlarının futbolcularımızı aynı inanç ve sevgi ile kucaklaması, sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldı. Genci, tecrübelisi, yerlisi ve yabancısı ile ‘takım’ olmayı kısa süre içinde başaran bordo-mavili futbolcularımız, ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Bu başarının ötesi de vardı. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir ‘okul takımı’ duygusu uyandırdı” dedi.SAHAYA RUH KOYDUKBaşkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın kamuoyunda büyük bir sempati ile karşılandığını vurgulayarak, “Gençlerimizin dinamizmi, armaya inanmışlığı ve amatör ruhla sergiledikleri mücadele aslında yalnızca Trabzonspor’un değil, ülke futbolunun da son yıllarda özlemini çektiği güzelliklerdendi. Bu nedenle farklı takım taraftarları da bu senenin Trabzonspor’unu çok sevdi, takdir etti. Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu. Bu bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Trabzonspor aslında gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. Puan kaybı yaşadığımız maçlarda hakemlerin hatalı kararları ve maalesef biz sahadayken birden yok olan VAR mekanizmasının büyük rolü var” ifadelerini kullandı.İSTİKRARLI YÜKSELİŞGelecek sezonla ilgili düşüncelerini açıklayan Ahmet Ağaoğlu, “Gelecek sezondan beklentimiz, Trabzonsporumuz’un istikrarlı yükselişini, sadece saha içinde değil, dışında da sürdürmesidir. Trabzonspor deyince bundan sonra futbolseverlerin aklına her zaman, tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor’u, birkaç sene içinde kopacak fırtınanın da habercisidir” değerlendirmesinde bulundu.Kombineler satışa çıktıTrabzonspor’da 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa sunuldu. Yapılan açıklamada, iç sahadaki resmi maçlarda geçerli olacak kombinelerin, 350 ile 6 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldığı belirtildi. İndirimli kombine uygulamasının bu sezon da belirlenen şartlar altında devam edeceği vurgulanan açıklamada, kulüp divan üyeleri, tüm kurul üyeleri ve kadınlara yüzde 50, taban birlikleri ile öğrencilere yüzde 25, kulüp üyelerine ise yüzde 10 indirim uygulanacağı aktarıldı.Fıratcan Üzüm Trabzonspor’daTrabzonspor, Eskişehirspor ile sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 20 yaşındaki futbolcu dün önce sağlık kontrollerinden geçti daha sonra da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde resmi sözleşmeye imza attı. Fıratcan Üzüm’e 2019-2020 sezonu için 340 bin lira garanti ücret ödeneceği, sonraki yıllar için ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı, maç başı 6 bin lira ödeneceği, sonraki yıllar için de yine ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı, Yetiştirme Tazminat bedelinin ise ayrıca ödeneceği aktarıldı.

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