SÜPER LİG

Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu

Galatasaray, Fernando Muslera'nın devre arasına kadar oynayamayacak olması nedeniyle geçici bir kaleci transferi yapmak istiyordu. Sarı kırmızılılar, bu kapsamda '1' numara sorununu Süper Lig'den yaptığı hamleyle çözdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Fotoğraf: İsa Terli

Galatasaray'da '1' numara belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında önemli bir alternatifin peşindeydi. Okan Kocuk'u zorlayacak hatta kaleyi teslim alabilecek yerli bir kaleci arayan Galatasaray'ın tercihi Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk oldu.

33 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılılara transfer olmak için kulübünden izin istedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve Galatasaray'ın Florya'daki idmanlarına katılması bekleniyor.

  • Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonun başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar tercihini Okan Kocuk'tan yana kullanmıştı.

Fatih Öztürk
Fatih Öztürk

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