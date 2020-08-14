Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu

Galatasaray'da '1' numara belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında önemli bir alternatifin peşindeydi. Okan Kocuk'u zorlayacak hatta kaleyi teslim alabilecek yerli bir kaleci arayan Galatasaray'ın tercihi Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk oldu.

33 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılılara transfer olmak için kulübünden izin istedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve Galatasaray'ın Florya'daki idmanlarına katılması bekleniyor.