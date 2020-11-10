Galatasaray seçime gidiyor

Galatasaray'da yönetim kurulu, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır."

Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor’u evinde 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Zor bir maç oldu. Kazanacağımız maçları kaybetmek, pandemi döneminde başımıza gelmeyen kalmayan bir ortam olunca oyuncularımız tedirgin, ’yine mi’ psikolojisi içerisinde. Buna rağmen hafta içinde neler çalıştığımız sahada görüldü. Oyuna hakim de olduk, oyunu kontrol altına da aldık. Topun daha fazla sahibi olduk. Zaman zaman sıkıntı da yaşadık ama baktığımız da genel olarak kazanması gereken takım gibi duruyoruz. 3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu. Falcao’yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.Hakemler hakkında değerlendirmelerde bulunan Terim, “Konuştuğum zaman ceza yiyorum çok da adil olmuyor. Anlamadığım bir şey var, bir takım hakemler bize uzun zamandır gelmiyor niye gelmiyor bilmiyorum. Maçımızda kötü yönetim gösterilir tamam, kendi cezasını federasyon veriyor zaten. Biz herkese açığız kimsenin de peşinden gitmiyoruz zaten. Toplam onlarca maç hakem cezaları yediğimiz raporla oldu ama futbol devam ediyor. Her hakemin bize verilmesi doğru bir karadır. Hakem kararları hep tartışılıyor. VAR, var olmak için futbolu var etmek için geldi ama o da sayısal fazlalık, kamera fazlalığı olmasına rağmen şikayetler daha da arttı. Bende VAR’ın olmasından yana oyumu kullanmama rağmen bu gidişle olaylar başka tarafa evrilecek gibi geliyor bana” diye konuştu.“Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım”“Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım” Bu gönderiyi Instagram'da gör Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım" #FatihTerim #Galatasaray Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (24 Eki, 2020, 1:20ös PDT) Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler: "Çok dağınık bir oyuncu"Radamel Falcao için kariyerinde bir ilk: Avrupa'da ilk defa kırmızı kart gördüGalatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'danErzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı