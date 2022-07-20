Spor Galatasaray, Seferovicin maliyetini açıkladı
TRANSFER

Galatasaray, Seferovic'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet Haris Seferovic'in maliyetini KAP'a bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Seferovicin maliyetini açıkladı
Haris Seferovic

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." cümlelerine yer verildi.

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