Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.

Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı.

"Reddedemeyeceğim bir teklif"

Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.

28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Sağ bekte gözde Omar Yeni sezonda sağ bek bölgesi için değişikliklere hazırlanan Galatasaray, Olimpiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’ye talip olmuştu. Son alınan bilgilere göre Omar, Yunan ekibinin yapmış olduğu 750 bin euroluk yeni sözleşme teklifini geri çevirdi. Galatasaray, bu noktada devreye girerken, 28 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon Euro’dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu.Norveçli oyuncunun teklifi düşünmek zaman istediği, kararını liglerin tamamlanmasının ardından vereceği öğrenildi. Transfermarkt verilerine göre 4,8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 28 yaşındaki sağ bek, 2014 yılından beri Olimpiakos forması giyiyor.Bu sezon Yunan ekibiyle tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Omar, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Norveç Milli Takımı ile de toplamda 44 maçta görev aldı.Galatasaray genç golcü Mehmet Uysal'ı takibe aldı

Omar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;