Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.
Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı.
"Reddedemeyeceğim bir teklif"
Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.
- 28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
Omar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;
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