Galatasaray transfer haberleri: Omar Elabdellaoui ne zaman İstanbul'a gelecek?
Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Olimpiakos'a veda etmiş ve sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıklamıştı. Omar Elabdellaoui'nin, Galatasaray'a katılacağı tarih de belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Geçtiğimiz günlerde Olimpiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olacağını açıklamıştı. Elabdellaoui yaptığı açıklamada, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu
Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olimpiakos’a veda eden Omar Elabdellaoui’nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, 15 Ağustos tarihinde İstanbul’a gelecek.
Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ile 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından ise Galatasaray kampına katılacak.
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