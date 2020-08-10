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Galatasaray transfer haberleri: ​Omar Elabdellaoui ne zaman İstanbul'a gelecek?

Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Olimpiakos'a veda etmiş ve sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını açıklamıştı. Omar Elabdellaoui'nin, Galatasaray'a katılacağı tarih de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Omar Elabdellaoui'nin takımıyla sözleşmesi sona ermişti.

​Omar Elabdellaoui'nin takımıyla sözleşmesi sona ermişti.

Geçtiğimiz günlerde Olimpiakos'a veda eden Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olacağını açıklamıştı. Elabdellaoui yaptığı açıklamada, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'a katılacağı tarih belli oldu

Galatasaray ile anlaşma sağlayan ve eski takımı Olimpiakos’a veda eden Omar Elabdellaoui’nin sarı-kırmızılı takıma katılacağı tarih belli oldu. Norveçli futbolcu, 15 Ağustos tarihinde İstanbul’a gelecek.

Avrupa Ligi’nde Olimpiakos ile 6 Ağustos tarihinde maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu kısa bir izin yaptıktan sonra sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan imzayı atacak. Hemen ardından ise Galatasaray kampına katılacak.

Omar Elabdellaoui'nin attığı şık goller

Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
Omar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Arda Turan'ın yeniden yuvaya dönmesinin ardından sarı-kırmızılılar bir oyuncuyla daha anlaştı.Yunan basınında çıkan haberlerde Omar Elabdellaoui'nin, Olimpiakos'tan ayrılacağı ve takım arkadaşlarına veda ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki oyuncu, "Altı harika yıl geçirdim, herkese teşekkür ederim. Olimpiakos hayatımın bir parçası. Burası benim ailem" ifadelerini kullandı."Reddedemeyeceğim bir teklif"Yunan ekibinden neden ayrıldığını da açıklayan Omar Elabdellaoui, "Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız" dedi.28 yaşındaki sağ bekin hafta içi İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.Sağ bekte gözde OmarGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcularOmar Elabdellaoui'nin attığı şık goller;

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme
Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 25 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor, kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.İmza sonrası Galatasaray'a göndermeDevre arasında Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan fakat ön sözleşme ücreti ödenmediği için sarı-kırmızılı kulübü reddettiği iddia edilen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrasında konuşan 25 yaşındaki oyuncunun açıklamaları, Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.Mert Hakan Yandaş resmen Fenerbahçe'deMert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde;"Bu süreç biraz sancılı oldu ama ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca da dürüstlüğe önem verdim. Verdiğim sözlerden dönmemeye dikkat ettim ve hep arkasında durdum. Bu süreçte de konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bunun için Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Emre Ağabeye çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte neredeyse her gün konuştuk ve ne dediyse hep arkasında durdu. Benim için ve futbolculuğum hakkındaki düşünceleri beni çok mutlu etti. Dediğim gibi bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim."Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: Fenerbahçe'ye transfer olduMert Hakan'ın giydiği '12 numara'nın sırrı belli olduGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detayVideo: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı: Transferi yeni sezon forması giydirerek duyurdular

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