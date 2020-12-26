TRANSFER

Galatasaray transfer yapacak, Bursaspor kazanacak

Geçen sezon Bursaspor’dan Fransa’nın Le Havre takımına giden Umut Meraş’ın Galatasaray’a transfer olması gündemde. Yeşil-beyazlı kulüp, yaptığı sözleşme doğrultusunda milli futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 15 pay alacak.

Haber Merkezi İHA
Umut Meraş'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Umut Meraş'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro.

Maddi sıkıntılar çeken TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’a Umut Meraş’tan güzel haber geldi.

Geçen sezon takımdan ayrılarak Fransız ekiplerinden Le Havre’ye transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcunun, devre arasında Galatasaray’a transfer olması gündeme geldi.

Olası transfer sonrası verilecek bonservis bedelinden ise Bursaspor da yararlanacak. Yeşil-beyazlı kulüp, milli futbolcunun sözleşmesine, "Bir sonraki transferden yüzde 15 pay alırız" maddesini koydurmuştu. Söz konusu transferde Bursaspor’un kasasına 300-400 bin euro arasında bir meblağın girmesi bekleniyor.

  • Umut Meraş ile Galatasaray dışında birçok kulüp de ilgileniyor.

Umut Meraş, Le Havre formasıyla çıktığı 34 maçta, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Umut Meraş, Le Havre formasıyla çıktığı 34 maçta, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

Umut Meraş'ın attığı şık gol maça damga vurdu
Umut Meraş'ın attığı şık gol maça damga vurdu

Fransa Ligue 2'de milli oyuncu Umut Meraş'ın formasını giydiği Le Havre deplasmanda Toulouse ile karşılaştı. Mücadeleyi Toulouse 4-3 kazandı.Umut Meraş'tan şık golKarşılaşmada Umut Meraş 90 dakika süre alırken, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Her ne kadar takımı karşılaşmadan galip ayrılamasa da, milli oyuncunun attığı şık gol mücadeleye damga vurdu.Karşılaşmanın 50. dakikasında uzak mesafeden attığı golle fileleri havalandıran Umut Meraş, bu sezon ki ilk golünü atmış oldu.Umut Meraş'ın attığı şık gol;Umut Meraş’ın 1 gol 1 asist ile oynadığı Toulouse maçında ağlara gönderdiği muhteşem füze! 🚀 #M3RAS ⚡ @umutmeras77 pic.twitter.com/4CMQqJFTBL&mdash; Future Social (@futuresocial_co) December 19, 2020

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