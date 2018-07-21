Galatasaray-Valencia: 1-2

Galatasaray, hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın Valencia maçındaki tek golü yeni transferi Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray ile Valencia arasında oynanan hazırlık maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray-Valencia maçının 36. dakikasında Ruben Vezo skoru 1-0'a getirdi. 52'de Toni Lato farkı 2'ye çıkardı. Henry Onyekuru dakika 69'da skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Valencia maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray-Valencia maçının özetini ve gollerini izlemek için;

Henry Onyekuru ilk golünü Valencia'ya attı Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Valencia ile oynana hazırlık maçında takımının ilk golünü attı. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, skor 2-0 iken takımının ilk golünü attı ve maçı 2-1'e getirdi.İşte Henry Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla Valencia'ya attığı gol;