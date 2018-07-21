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ÖZET İZLE: Galatasaray-Valencia maç özeti ve golleri (Galatasaray 1-2 Valencia)

Galatasaray-Valencia: 1-2

Galatasaray, Valencia ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın tek golü yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray-Valencia maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray-Valencia.

Galatasaray-Valencia.

Galatasaray, hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın Valencia maçındaki tek golü yeni transferi Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray ile Valencia arasında oynanan hazırlık maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray-Valencia maçının 36. dakikasında Ruben Vezo skoru 1-0'a getirdi. 52'de Toni Lato farkı 2'ye çıkardı. Henry Onyekuru dakika 69'da skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Valencia maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray-Valencia maçının özetini ve gollerini izlemek için;

Henry Onyekuru ilk golünü Valencia'ya attı
Henry Onyekuru ilk golünü Valencia'ya attı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Valencia ile oynana hazırlık maçında takımının ilk golünü attı. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, skor 2-0 iken takımının ilk golünü attı ve maçı 2-1'e getirdi.İşte Henry Onyekuru'nun Galatasaray formasıyla Valencia'ya attığı gol;

Galatasaray-Valencia maçında 'tekbir'e sansür
Galatasaray-Valencia maçında 'tekbir'e sansür

Galatasaraylı taraftarlar İsviçre'de tekbir getirince statta "Bizim kültürümüze yakışmıyor. Lütfen tansiyonu düşürün" anonsu yapıldı. Bu anonsa tepki gösteren Galatasaraylı taraftarlarla maçı izlemeye gelen yaklaşık 20-25 civarındaki İspanyol taraftar arasında gerginlik yaşandı.Müsabakanın devre arasında yaşanan olayların ardından küfür eden ve alkollü olan Valencialı taraftarları İsviçre polisi gözaltına alındı.

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