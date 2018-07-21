ÖZET İZLE: Galatasaray-Valencia maç özeti ve golleri (Galatasaray 1-2 Valencia)
Galatasaray-Valencia: 1-2
Galatasaray, Valencia ile oynadığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Galatasaray'ın tek golü yeni transfer Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray-Valencia maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray, hazırlık maçında Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın Valencia maçındaki tek golü yeni transferi Henry Onyekuru'dan geldi. Galatasaray ile Valencia arasında oynanan hazırlık maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Galatasaray-Valencia maçının 36. dakikasında Ruben Vezo skoru 1-0'a getirdi. 52'de Toni Lato farkı 2'ye çıkardı. Henry Onyekuru dakika 69'da skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, Valencia maçından 2-1 mağlup ayrıldı.
Galatasaray-Valencia maçının özetini ve gollerini izlemek için;
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