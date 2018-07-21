Galatasaray, İspanyol devi Valencia ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Saat 18.30'da başlayacak olan Galatasaray-Valencia maçının 3 boyutlu canlı anlatımını haberimizden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray-Valencia maçının televizyon yayını ise D-Smart 77. kanalda. TV yayını Smart Spor'da olacak mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek. Galatasaray-Valencia maçının bazı kanallar ise şifresiz olarak ekranlara getirecek.

D-Smart'tan mücadeleyi izleyemeyecek olan futbolseverler Galatasaray-Valencia maçını bu kanallardan takip edebilir. Ya da haberimizdeki üç boyutlu canlı anlatımdan Galatasaray-Valencia maçını canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray-Valencia maçını şifresiz veren kanallar;

AzTV, beIN Sports España / HD beIN Sports MENA HD 1 beIN Sports MENA HD 11 beIN Sports MENA HD 17 BT Sport 2 / HD bTV Action / HD Canal France / HD Canal Poland / HD Canal Sport 2 Afrique Club RTL Cosmote Sport 2 HD Dolce Sport 1 / HD Dolce Sport 5 ERT 1,Bein Sports France 2, A+ Sport, Bein Sports max 4 hd, E5Haber HD, SportKlub 3 Crotia, SportKlub 3 Serbia, SportKlub 3 Slovenia.

Galatasaray-Valencia hazırlık maçını 3 boyutlu izlemek için;

Galatasaray-Valencia maçını canlı yayınlayacak D-Smart, Smart Spor kanalının frekans bilgileri;

Smart Spor kanalı 12187 frekansından şifreli yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak girilmesi gerekir. Smart Spor kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : SMART SPOR

Paket İsmi : DTVH P4 HD T411

Frekansı : 12187

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 27500

FEC : 5/6

Galatasaray'ın hazırlık maçı karnesi

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşacak. İsviçre’nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard’da oynanacak.

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil’i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’yı dördüncü sırada tamamlayan rakibimiz Valencia bu sezon kadrosunu Inter’den Kondogbia ve Lyon’dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi. Valencia karşılaşmasının ardından yurt dışı kampı sona erecek olan sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönecek.





Galatasaray üç hazırlık maçı daha yapacak

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında 25 Temmuz’da Sakaryaspor, 28 Temmuz’da Club Africian ve 31 Temmuz’da AEK ile hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray’ın 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 25-31 Temmuz tarihleri arasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Yurt dışındaki çalışmaları için İsviçre’nin Zürih ve Montrö kentlerinde kamp yapan sarı-kırmızılılar, Türkiye’ye döndükten sonra ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sakarya Atatürk Stadı’ndaki mücadele, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Tunus ve Yunanistan’da hazırlık maçı oynayacak Galatasaray hazırlık programı kapsamında bir sonraki maçını Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian ile oynayacak. Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele 28 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlama saati daha sonra açıklanacak. Aslan, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ise Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Atina Olimpiyat Stadı’ndaki maç 31 Temmuz Salı günü saat 20.00’de başlayacak. AEK maçının ardından İstanbul’a dönecek olan sarı-kırmızılılar, Akhisarspor ile 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

Galatasaray’ın 25-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programı şöyle: