Spor Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşinde
TRANSFER

Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşinde

Süper Lig'de zirveye bir türlü yaklaşamayan Galatasaray ve Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek kötü gidişata dur demenin yollarını arıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren iki ekip için kariyerini Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgili bir transfer iddiası geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşinde
Fellaini Çin 1. Ligi'nde 54 maça çıktı ve 21 gol 5 asist yaptı

Ligde bir türlü istediği performansı gösteremeyen ve sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayıran Galatasaray ve Beşiktaş yetersiz görülen bölgelere transfer yapmak istiyor.

Son olarak GZT Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray ve ligde zirveye bir türlü yaklaşamayan Beşiktaş için Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini ile ilgili bir transfer iddiası geldi.

Fellaini Avrupa'ya dönmek istiyor

  • İngiliz basını Sunderland Echo'nun haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgilendiği belirtildi.
  • Haberin detayında ise Belçika'da çıkan haberlere göre, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceği ifadeleri yer aldı.

Marouane Fellaini kariyeri boyunca 519 maça çıktı ve 98 gol 52 asistlik bir performans sergiledi.


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