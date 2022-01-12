Galatasaray ve Beşiktaş aynı ismin peşinde

Ligde bir türlü istediği performansı gösteremeyen ve sezona başladıkları teknik direktörleriyle yollarını ayıran Galatasaray ve Beşiktaş yetersiz görülen bölgelere transfer yapmak istiyor.
Son olarak GZT Giresunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray ve ligde zirveye bir türlü yaklaşamayan Beşiktaş için Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini ile ilgili bir transfer iddiası geldi.
Fellaini Avrupa'ya dönmek istiyor
- İngiliz basını Sunderland Echo'nun haberine göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgilendiği belirtildi.
- Haberin detayında ise Belçika'da çıkan haberlere göre, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceği ifadeleri yer aldı.
Marouane Fellaini kariyeri boyunca 519 maça çıktı ve 98 gol 52 asistlik bir performans sergiledi.