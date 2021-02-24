Galatasaray yıldız oyunculara veda ediyor

Ara transfer dönemini başarılı bir şekilde geride bırakan Galatasaray, gözünü yaz dönemine çevirdi. Devre arasında takımı, yaş ortalaması 23 olan 5 isimle güçlendiren sarı-kırmızılılar, sezon sonunda aynı operasyona devam edecek. Yaşlı ve maliyeti yüksek isimlerle yollar ayrılırken, genç ve dinamik futbolcular transfer edilecek.

2 oyuncunun maaşı olan 8.85 milyon eurodan kurtulacak

Galatasaray’ın önceliği takımın en maliyetli futbolcusu olan 35 yaşındaki Radamel Falcao ile yolları ayırmak. Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma maliyeti yıllık 5 milyon euro. Yıllık 3.85 milyon euro kazancıyla takımın en çok kazanan ikinci ismi olan Sofiane Feghouli de gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor. 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcunun takımdan bedelsiz ayrılmasını istemeyen yönetim, Feghouli’yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne ile de yolların ayrılması bekleniyor. West Bromwich Albion’a kiralık olarak giden Senegalli oyuncu, Premier Lig’de kalamaması halinde yaz transfer döneminde başka bir takıma satılacak.

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Onyekuru ve Muhammed'in opsiyonları kullanılacak

Galatasaray bu isimlerden gelecek bonservis geliri ile ilk olarak Henry Onyekuru ve Mustafa Muhamed’in satın alma opsiyonlarını kullanarak bonservisini alacak. Ara transferde takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan iki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk transferleri olacak.

SPOR Galatasaray'a Feghouli'den müjdeli haber

SPOR Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor



