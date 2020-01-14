Galatasaray'a imzası beklenirken transfer oldu

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Jeison Murillo için sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu transfer için devreye giren Celta Vigo'ya olumlu yanıt verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre oyuncu kariyerini La Liga'da sürdürmek için Celta Vigo'nun teklifine 'evet' dedi.