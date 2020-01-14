SÜPER LİG

Galatasaray'a imzası beklenirken transfer oldu

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraştığı futbolcuların başında olan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo, tercihini La Liga'dan yana kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sampdoria sezon başında Jeison Murillo, Valencia'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Sampdoria sezon başında Jeison Murillo, Valencia'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Jeison Murillo için sarı kırmızılılara kötü haber geldi.

Kolombiyalı savunma oyuncusu transfer için devreye giren Celta Vigo'ya olumlu yanıt verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre oyuncu kariyerini La Liga'da sürdürmek için Celta Vigo'nun teklifine 'evet' dedi.

  • Murillo, devre arası transfer gündeminde Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti. Kolombiya basını oyuncunun sarı kırmızılılara yakın olduğunu iddia etse de İtalyan basını futbolcunun tercihini Celta Vigo'dan yana kullandığını belirtti.

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