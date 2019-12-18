Galatasaray'a kayyum şoku

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Galatasaray’ın net borcu açıklandı Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Samiyen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılan mali tablolar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Galatasaray'ın net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu ifade eden Kançal, döviz cinsinden borcun ise 253.7 milyon Euro olduğunu belirtti.Sarı kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı. 📸 pic.twitter.com/hCno91iBIV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 18, 2019

Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.