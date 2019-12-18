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Galatasaray'a kayyum şoku

Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Açılan davanın gerekçesi ise genel kurulun toplanarak Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması için yapıldığı yönünde bilgi alındı. Hukuki dayanak olarak medeni hukukun 75'inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi.

Galatasaray’ın net borcu açıklandı
Galatasaray’ın net borcu açıklandı

Galatasaray Spor Kulübü'nün Ali Samiyen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla çıkarılan mali tablolar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Galatasaray'ın net borcunun 1 milyar 569 milyar TL olduğunu ifade eden Kançal, döviz cinsinden borcun ise 253.7 milyon Euro olduğunu belirtti.Sarı kırmızılıların ekim ayı olağan divan toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin TL olduğu açıklanmıştı. 📸 pic.twitter.com/hCno91iBIV&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 18, 2019

  • Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda Galatasaray Kulübü'nü seçime götürecek bir kişi kayyum olarak yetkilendirilecek.

Hasan Ahmet Özdoğan
Hasan Ahmet Özdoğan

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