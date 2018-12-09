Galatasaray'a Kongolu stoper

Devre arasında takıma takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre Maicon'un yerine stoper arayan sarı-kırmızılı takımın scout ekibi, Avrupa Ligi'nde oynanan Standard Liege-Sevilla maçında Kongolu defans oyuncusu Luyindama'yı takip etti.

24 yaşındaki stoperin, önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılabileceği ifade edildi.

Luyindama kimdir?

Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında ülkesi Kongo'da başlayan Luyindama, 2017'de Belçika temsilcisi Standard Liege'e transfer oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Kongolu futbolcu, 2 gol atarken 1 de asist yaptı. 24 yaşındaki genç stoper, Kongo Milli Takımı'nda da 7 maça çıktı.



