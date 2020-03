Galatasaray'da Adem şoku

Galatasaray’da, Adem Büyük sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli oyuncu çalışmayı yarım bıraktı. İlk kontrollerin ardından Adem Büyük’ün, Beşiktaş karşısında forma giyme şansının düşük olduğu öğrenildi. Golcü oyuncunun sağlık durumu çekilecek MR’dan sonra netlik kazanacak. Adem Büyük’ün en az 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncu, Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlık döneminde forma şansını iyi kullanmış, çıktığı 4 maçta 5 gol atmayı başarmıştı. Adem Büyük’ten gelen sakatlık haberinin ardından teknik heyet forvet pozisyonuna Falcao’nun alternatifi olarak Florin Andone’yi hazırlayacak. Sivasspor maçında kadroya dahil edilmeyen Rumen forvetin derbide yedek kulübesinde olması bekleniyor.

FALCAO VE ONYEKURU ETKİSİ

Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, derbideki planlarını da belirledi. Beşiktaş’ın hücum futbolu oynaması üzerine arkadaki boşlukları kullanmak isteyen teknik heyet, Henry Onyekuru’dan bu alanları iyi değerlendirmesini istedi. Savunma oyuncularına ve kaleci Muslera’ya talimat veren teknik kadro, sahip olunan toplarda hızlı çıkılmasını ve topun Onyekuru ile buluşturulmasını istedi. Öte yandan son haftaların formda ismi Radamel Falcao, derbide de Galatasaray’ın en önemli silahı olacak. Forma giydiği son 7 lig maçında 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, bu performansını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor.

Lemina’nın talipleri artıyor

Galatasaray’ın sezon sonuna kadar İngiltere Premier Ligi takımlarından Southamtom’dan kiraladığı Mario Lemina’nın talipleri artmaya başladı. Sözleşmeşinde 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Gabonlu futbolcu için Fransa’nın Lyon ve Monaco kulüplerinin şimdiden Southampton’a bonservis ücreti sordukları öğrenildi. Lemina’nın sürekli olarak röportajlarında Galatasaray’da devam etme isteğini yinelemesine rağmen 16 milyon Euroluk satın alma opsiyonunun kullanılması zor gözüküyor.