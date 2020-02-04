SÜPER LİG

Galatasaray'da Andone geri döndü

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'la oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Tedavileri devam eden Falcao ve Saracchi kafilede yer almadı. Sakatlığını atlatan Andone ise kadroya dahil edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Alanyaspor karşılaşması için bugün saat 16.00’da özel bir uçuşla Alanya’ya hareket edecek olan sarı-kırmızılılar yarın saat 20.30’da başlayacak mücadele için kampa girecek.

Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

  • Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

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