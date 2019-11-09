SÜPER LİG

Galatasaray'da Andone sakatlandı

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında büyük bir şok yaşadı. Sarı-kırmızılılarda Florin Andone 11. dakikada sakatlanarak oyun dışında kaldı. Andone yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray'da sakatlanan Andone yerine Babel oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlanan Andone yerine Babel oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 11. dakikasında sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, rakibiyle girdiği bir ikili mücadele esnasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki oyuncuya müdahale ettiler. Fakat golcü oyuncu oyuna devam edemedi ve değişiklik işareti yapıldı. Andone yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

  • Rumen oyuncunun sağlık durumu yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı Florin Andone kapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.


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