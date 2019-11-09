Galatasaray'da Andone sakatlandı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadelenin 11. dakikasında sarı-kırmızılılar büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, rakibiyle girdiği bir ikili mücadele esnasında yerde kaldı. Sağlık ekipleri 26 yaşındaki oyuncuya müdahale ettiler. Fakat golcü oyuncu oyuna devam edemedi ve değişiklik işareti yapıldı. Andone yerine Ryan Babel oyuna dahil oldu.

Rumen oyuncunun sağlık durumu yapılacak testlerden sonra netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinde formayı Florin Andone kapmıştı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydetti.



