Galatasaray'da Belhanda krizi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Galatasaray, Real Madrid’e 1-0 yenilerek grubunda 3. maç sonunda 1 puanla son sırada yer alırken, mağlubiyet kadar Younes Belhanda’nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu. Maçın 67. dakikasında oyundan alınan Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlarca ıslıklandı. Belhanda da taraftara küfürler ederken, el kol hareketleriyle oyundan çıktı. Teknik heyet ve yedek kulübesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 29 yaşındaki oyuncu, soyunma odasına giderken, antrenör Hasan Şaş tarafından yedek kulübesine getirildi. Tepkilerin sürmesiyle çılgına dönen Belhanda’nın kahkahalar atması da seyircilerin moralini bozdu. Faslı oyuncunun bir ara elini şakağına getirerek silah işareti yaptığı da görüldü. Maç sonunda Real Madrid’in Fransız futbolcusu Karim Benzama’dan formasını alan ve bir süre sohbet eden Belhanda stattan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

ALBAYRAK SAHİP ÇIKTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada oyuncularına sahip çıktı. Belhanda’nın eşi ve çocuğunun üzgün şekilde stadı terk ederken tekrar tribüne döndürdüğünü ifade eden Albayrak, “2 sene üst üste elde ettiğimiz şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Futbolcularımızın hepsi bizim için değerli. Sakatlıktan yeni çıkan Belhanda büyük fedakarlık da gösteriyor. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Futbolcularımıza sahip çıksınlar” dedi.

4 KUPA KAZANDI

Galatasaray’ın 2017 yaz transfer döneminde Ukrayna’nın Dinamo Kiev kulübünden 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Belhanda’nın 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki Faslı oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten ise yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray’da79 maçta forma giyen Belhanda, 9 gol kaydederken, 21 golünde hazırlayıcısı oldu. Faslı futbolcu, sarı-kırmızlı takımla birlikte 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1’er kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

Gol atmayı unuttu

Galatasaray’ın gol yollarında yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Sezon başından beri forvet bölgesinden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı üç maçta da gol atmayı başaramadı. Devler Ligi’nde 32 takım 8 grupta mücadele ederken, şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılar dışında 31 takım en az bir gol atmayı başarırken, Galatasaray ise henüz skor yapamadı.

Galibiyete hasret

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova karşısında alırken, ardından çıktığı 8 maçta üç puanı unuttu. Bu maçlarda 6 mağlubiyet alan Cimbom, 2 beraberlik çıkarttı. Galatasaray, uzun zamandır ise Şampiyonlar Ligi’nde başarıya hasret. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde en son 2013-14 sezonunda son 16 turuna çıkmıştı.

