SÜPER LİG

Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde evinde Real Madrid’e mağlup olduğu maçta taraftarların Younes Belhanda’ya tepkisi gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılarda mağlubiyet kadar Faslı oyuncunun oyundan çıkarken taraftarlara yaptığı hareketler tartışılıyor. Yönetim, oyuncusuna sahip çıksa da ipler iyice gerilmiş durumda.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Younes Belhanda taraftarlara tepki gösterdi.

Younes Belhanda taraftarlara tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Galatasaray, Real Madrid’e 1-0 yenilerek grubunda 3. maç sonunda 1 puanla son sırada yer alırken, mağlubiyet kadar Younes Belhanda’nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu. Maçın 67. dakikasında oyundan alınan Faslı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlarca ıslıklandı. Belhanda da taraftara küfürler ederken, el kol hareketleriyle oyundan çıktı. Teknik heyet ve yedek kulübesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 29 yaşındaki oyuncu, soyunma odasına giderken, antrenör Hasan Şaş tarafından yedek kulübesine getirildi. Tepkilerin sürmesiyle çılgına dönen Belhanda’nın kahkahalar atması da seyircilerin moralini bozdu. Faslı oyuncunun bir ara elini şakağına getirerek silah işareti yaptığı da görüldü. Maç sonunda Real Madrid’in Fransız futbolcusu Karim Benzama’dan formasını alan ve bir süre sohbet eden Belhanda stattan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.

ALBAYRAK SAHİP ÇIKTI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada oyuncularına sahip çıktı. Belhanda’nın eşi ve çocuğunun üzgün şekilde stadı terk ederken tekrar tribüne döndürdüğünü ifade eden Albayrak, “2 sene üst üste elde ettiğimiz şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Futbolcularımızın hepsi bizim için değerli. Sakatlıktan yeni çıkan Belhanda büyük fedakarlık da gösteriyor. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Futbolcularımıza sahip çıksınlar” dedi.

4 KUPA KAZANDI

Galatasaray’ın 2017 yaz transfer döneminde Ukrayna’nın Dinamo Kiev kulübünden 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Belhanda’nın 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki Faslı oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten ise yıllık 3 milyon Euro kazanıyor. Galatasaray’da79 maçta forma giyen Belhanda, 9 gol kaydederken, 21 golünde hazırlayıcısı oldu. Faslı futbolcu, sarı-kırmızlı takımla birlikte 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1’er kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.

  • Gol atmayı unuttu
  • Galatasaray’ın gol yollarında yaşadığı sıkıntılar devam ediyor. Sezon başından beri forvet bölgesinden istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı üç maçta da gol atmayı başaramadı. Devler Ligi’nde 32 takım 8 grupta mücadele ederken, şu ana kadar gol atamayan tek takım Galatasaray oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılar dışında 31 takım en az bir gol atmayı başarırken, Galatasaray ise henüz skor yapamadı.
  • Galibiyete hasret
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son galibiyetini geçen sezon Lokomotiv Moskova karşısında alırken, ardından çıktığı 8 maçta üç puanı unuttu. Bu maçlarda 6 mağlubiyet alan Cimbom, 2 beraberlik çıkarttı. Galatasaray, uzun zamandır ise Şampiyonlar Ligi’nde başarıya hasret. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde en son 2013-14 sezonunda son 16 turuna çıkmıştı.

Derbinin hakemi Mete Kalkavan

  • Süper Lig’in 9. haftanın hakemleri açıklandı. Hakemler şöyle:
  • YARIN: 20.30 Rize-A.Gücü: Koray Gençerler.
  • CUMARTESİ: 15.00 Sivas-Antalya: Alper Ulusoy, 17.30 Gaziantep-Alanya: Serkan Tokat, 20.00 F.Bahçe-Konya: Ali Şansalan.
  • PAZAR: 14.00 Malatya-Kayseri: Zorbay Küçük, 16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk, 16.30 G.Birliği-Denizli: Halis Özkahya, 19.00 Beşiktaş-G.Saray: Mete Kalkavan. PAZARTESİ: 20.00 Başakşehir-Trabzon: Ali Palabıyık.


Tamam ya da devam
Tamam ya da devam

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında evinde ağırlayacakları Rus ekibi Krasnodar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana takım içindeki sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadıklarını belirten Karaman, “İlk maça çıktığımız andan itibaren oyunumuz arzu edilen seviyeye ulaşmadı gibi bir düşünce içinde olmayız. Trabzonspor’un oynadığı her müsabaka değerlidir. Her takımın kendi içinde yaşadığı zorluklar oluyor. Varolan oyuncularımızın hepsi takım olgusu içinde birbirlerini destekleyen oyuncular olduğu için her maça hazırız düşüncesiyle çıkıyoruz” diye konuştu. KAYBEDEN ŞANSINI YİTİRECEKBordo-mavililerin teknik diröktörü Karaman, gruptan çıkma adına kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, “Maç iki takım içinde tamam ya da devam maçı. İki takım da buna göre oynayacak. Biz durumun farkındayız ve hazırlıklıyız. Zor olacak ama kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın ve bize gönül verenlerin desteğiyle galip gelerek şansımızı sürdürmek istiyoruz” dedi. ASIL OLAN MİLLİ TAKIMDIRA Milli Futbol Takımımız’ın başarılı olmasına rağmen kulüplerin Avrupa’da yeterince puan toplayamadığı hakkında düşünceleri sorulan Karaman, “Asıl olan Milli Takımımızın başarısıdır. Milli Takımımızın başarılı olması bizim için her şeyin önündedir. Kulüpler zaman zaman böyle zorluklar yaşayabilir. Bazen çabalarsınız ancak olmaz. Bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmak istiyoruz. UEFA’da ülke puanına katkı sağlama adına olaya genel olarak bakıyoruz. Torbadan düşersek ülke olarak düşeceğiz Ülke takımı olarak olaya bakıyoruz. Bütün takımların başarılı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Kazanmak için mücadele edeceğizTrabzonspor’un başarılı kanat oyuncularından Anthony Nwakaeme ise maç öncesinde, “Gruptan çıkma adına çok önemli bir maç ama bizim için bütün maçlar önemli. İster Süper Lig olsun, ister Avrupa Ligi olsun. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu önemli maçtan önce son idmanı yapacağız ve kazanmak için mücadele edeceğiz. Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işini yapmaya çalışan biriyim. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek

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