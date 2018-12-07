Galatasaray'da Demba Ba sürprizi

Galatasaray, Senegalli golcü Demba Ba'ya kancayı taktı. Beşiktaş formasını giyerken oldukça başarılı bir sezon geçiren ve ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların, düğmeye bastığı belirtildi.

Terim onay verdi

Habertürk'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in 11 Kasım’da biten Çin Ligi’nin ardından şu anda tatilini yapan 33 yaşındaki golcü oyuncunun yarım sezon kendilerine önemli katkı sağlayacağını düşündüğü ve bu transfere onay verdiği ifade edildi.

Çin’e gittikten sonra 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın kiraladığı, geçtiğimiz sezon devre arasında ise Göztepe’nin kiralayarak sezon sonuna kadar forma giydirdiği Demba Ba’ya aynı formülü uygulamak isteyen sarı-kırmızılıların, tecrübeli golcünün kulübü ve menajeriyle dirsek temasına girdiği aktarıldı.