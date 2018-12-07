SÜPER LİG

Galatasaray'da Demba Ba sürprizi

Devre arasında kadrosuna golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'da gündeme Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba geldi. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar kiralamak istediği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Demba Ba Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 maçta 28 gol atma başarısı göstermişti.

Demba Ba Beşiktaş formasıyla çıktığı 46 maçta 28 gol atma başarısı göstermişti.

Galatasaray, Senegalli golcü Demba Ba'ya kancayı taktı. Beşiktaş formasını giyerken oldukça başarılı bir sezon geçiren ve ardından Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya transfer olan Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılıların, düğmeye bastığı belirtildi.

Terim onay verdi

Habertürk'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in 11 Kasım’da biten Çin Ligi’nin ardından şu anda tatilini yapan 33 yaşındaki golcü oyuncunun yarım sezon kendilerine önemli katkı sağlayacağını düşündüğü ve bu transfere onay verdiği ifade edildi.

Çin’e gittikten sonra 2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ın kiraladığı, geçtiğimiz sezon devre arasında ise Göztepe’nin kiralayarak sezon sonuna kadar forma giydirdiği Demba Ba’ya aynı formülü uygulamak isteyen sarı-kırmızılıların, tecrübeli golcünün kulübü ve menajeriyle dirsek temasına girdiği aktarıldı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.