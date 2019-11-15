Galatasaray’da erken seçim yok

Mahkeme başkanı, tarafların savunmalarının dinlemesinin ardından duruşmayı 21 Şubat 2020 tarihine erteledi. Galatasaray’ın mevcut yönetimi, 21 Şubat 2020’ye kadar görevine devam edecek. Galatasaray Spor Kulübü’nün mevcut yönetiminin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, “Mevcut yönetimin, başkanın seçimden yana bir korkusu yoktur. Yönetim, seçime inanıyor! Bizim bu davada sağlamak istediğimiz şey; Galatasaray’daki kronik sorunu ortadan kaldırmaktır. Önümüzdeki süreçte Galatasaray’ın seçime gitme gibi bir zorunluluğu yok. Şu an için mühim olan, Galatasaray Yönetim Kurulu görevine devam edecek, asıl işine odaklanacak. Şu anda seçime gidilmesi için hukuki bir gereklilik yoktur. Galatasaray başkanı isterse, seçime de katılabilir, bir engel bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

SEÇİME GEREK YOK

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluklarının olmadığını belirterek, her zamanki heyecanlarıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunana Günay, “14. Asliye Hukuk Mahkemesinde idari ibrasızlığın iptali için açtığımız dava kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz için verilmiş bulunan tedbir kararı devam ettiğinden seçim kararı alma zorunluluğu yoktur, her zamanki heyecanımızla görevimizin başındayız” dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise konu hakkında “Bazı arkadaşlarımız seçime girmemizi istemiyor. Eşit şartlarda düello ederiz, pusu kurmayız. Mustafa Cengiz olmadan seçim istiyorlar. Buna da ‘peki’ derim ama taraftarlarıma laf anlatamam. O yüzden mücadele ediyorum. Ben mücadeleyi terk edecek, cepheyi bırakıp kaçacak insanlardan değilim” ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Cengiz’in Avukatı Zekeriya Güngör de yaptığı açıklamada; “Hukuki olarak görevimizin başındayız. Bir engelimiz bulunmamaktadır. Mustafa Cengiz seçimde aday da olabilir” dedi.