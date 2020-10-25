SÜPER LİG

Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'na istifa çağrısı

Galatasaray eski yöneticisi ve divan kurulu eski başkan yardımcısı Mehmet Bilen, Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Bilen, "Divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçildiği ilk günden beri devamlı kulüp başkanı ve yönetimi karşısında bir muhalefet sözcüsü gibi söylemlerde bulunmaktadır. En iyi yol istifa etmesidir. Böylelikle kulübün içinde gereksiz bir tartışma ortamı kalkmış olur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu

Galatasaray'da divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yönetim arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri dün yapılan divan toplantısına katılmadılar. Divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun kendilerine sürekli muhalefet yapması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim böyle bir karar alırken, son divan toplantısında yaşananları camianın önemli isimlerden biri olan Mehmet Bilen değerlendirdi.

İrfan Aktar döneminin Divan Kurulu Başkan Yardımcısı olan ve Galatasaray Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Bilen, "Divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu seçildiği ilk günden beri devamlı kulüp başkanı ve yönetimi karşısında bir muhalefet sözcüsü gibi söylemlerde bulunmaktadır. Bu tutumuyla kulüp içince büyük sıkıntı yaratmıştır. Yönetim de bu etik dışı davranış nedeniyle Divan toplantısına katılmamıştır. Kulüp tarihinde kulüp başkanına sürekli muhalefet yapıp ortamı geren bir ikinci divan başkanı örneği yoktur" şeklinde konuştu.

Mehmet Bilen
Mehmet Bilen
DHA

"Çok yakışıksız bir açıklama"


Eşref Hamamcıoğlu'nun haddini aşan açıklamalar da yaptığını dile getiren Mehmet Bilen şöyle devam etti;

  • "Divan başkanı; kulüp başkanı Mustafa Cengiz için 'Temsil yeteneğini kaybetmiştir. Gereğini yapsın' diyor. Bu çok yakışıksız bir açıklamadır. 330 oyla divan başkanı olan Hamamcıoğlu, 2500 üyenin destek verip seçtiği kulüp başkanına böyle bir söz söyleme hakkına sahip değildir, haddi de değildir. Kulübün bugün içinde bulunduğu zor koşulların yanına bir de Hamamcıoğlu faktörü eklenmiştir."

"Hamamcıoğlu istifa etmelidir"

Galatasaray eski yöneticisi ve divan kurulu eski başkan yardımcısı Mehmet Bilen, mevcut divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nu eleştirerek sözlerini şu şekilde mesajlar vererek tamamladı:

  • "En iyi yol Hamamcıoğlu'nun istifa etmesidir. Böylelikle kulübün içinde gereksiz bir tartışma ortamı kalkmış olur. Hamamcıoğlu işine gelmeyen gerçekleri dinlemek istemiyor. Denetçi raporunu okutmuyor. Gerçekleri dile getiren denetçi raporunun okunmaması için elinden geleni yapıp oldubittiye getiriyor. Tüzüğe aykırı bir davranış sergiliyor. Galatasaray Spor Kulübü içindeki birtakım gerçekler yakında ortaya çıkacak Eşref Hamamcıoğlu bu gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engelleyemeyecektir."

Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan
Galatasaray Erzurum'da 10 kişi kazandı: 3 puanı getiren gol Falcao'dan

Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Sarı kırmızılılarda maçın son çeyreğini 10 kişi tamamladı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak geri döndü.21. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada İbrahim Akdağ ile girdiği mücadele topu almayı başaran Babel'in pasında Belhanda topla buluştu. Belhanda'nın ceza sahası içine girerek sağ çaprazdan topla buluşturduğu Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Farnolle müdahale etse de meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.Gol sonrasında ev sahibi ekibin itirazları sonucu VAR odasıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, kararını değiştirmedi ve golü verdi.33. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şutta, top kalenin üzerinden auta gitti.38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.43. dakikada topla ceza sahası içinde Marcao ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek inceleme yapan Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi.45. dakikada Novikovas'ın kullandığı penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1.50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı gelişen atağında Visca, sol kanattan bindiren Deniz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çarpan top auta gitti.60. dakikada Antalyaspor ikinci golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Podolski hızla Medipol Başakşehir ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Podolski'nin ceza sahası içerisinde ayak içiyle attığı şutta top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.83. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1.Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Süper Lig&#39;in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor&#39;u 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/1KPDywTHQ5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020 Erzurumspor'un penaltısında Arda Kardeşler gündem oldu: Rekor kırıldı

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