Galatasaray’da hedef çifte kupa

Galatasaray, önündeki 1 haftalık süreçte çıkacağı 2 kritik müsabaka sonrasında iki kupa birden kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım, önündeki ilk final maçına Ziraat Türkiye Kupası’nda çıkacak. Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, 23. kez final müsabakasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı’nda son kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig’e veda eden Ege temsilcisini yenerek sezonun ilk kupasını kaldırmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, ardından Süper Lig’de Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak. Süper Lig’de 31. haftadaki Beşiktaş derbisini kazanarak liderliği devralan sarı-kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider götüren Başakşehir ile 33. haftada karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü ağırlayacağı Başakşehir’i yenmesi durumunda, son hafta müsabakaları öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Başakşehir ile ligin düğümünün çözülebileceği maça çıkacak Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de iç sahada yaptığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybederek yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım evindeki son 35 lig maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Diagne eleştirilse de atmaya devam ediyor

Kasımpaşa’dan 10 milyon Euro bonservisi bedeliyle dere arasında transfer edilen Mbaye Diagne, eleştirilse de gollerini atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla ligde 11 maça çıkan Senegalli futbolcu, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 11 lig maçının 5’ini suskun geçiren Diagne, 10 golü 6 maça sığdırdı. Son olarak Rizespor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Diagne, Süper Lig’de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da elde etti.

Emre Akbaba ameliyat oldu

Galatasaray’ın Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Liv Hospital’da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtilerek, “Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” denildi.