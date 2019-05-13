SÜPER LİG

Galatasaray’da hedef çifte kupa

Süper Lig’de liderliği elinde bulunduran ve Türkiye Kupası finalinde Çarşamba günü Sivas’ta Akhisarspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, galip ayrılırsa Türkiye Kupası’nı, pazar günü evinde konuk edeceği Başakşehir’i yenmesi durumunda da şampiyonluğunu ilan edecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet sevinci.

Sarı-kırmızılı oyuncuların galibiyet sevinci.

Galatasaray, önündeki 1 haftalık süreçte çıkacağı 2 kritik müsabaka sonrasında iki kupa birden kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım, önündeki ilk final maçına Ziraat Türkiye Kupası’nda çıkacak. Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, 23. kez final müsabakasında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı’nda son kupa şampiyonu Akhisarspor ile karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig’e veda eden Ege temsilcisini yenerek sezonun ilk kupasını kaldırmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, ardından Süper Lig’de Başakşehir ile kritik bir maç oynayacak. Süper Lig’de 31. haftadaki Beşiktaş derbisini kazanarak liderliği devralan sarı-kırmızılı ekip, sezonun büyük bölümünü lider götüren Başakşehir ile 33. haftada karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, 19 Mayıs Pazar günü ağırlayacağı Başakşehir’i yenmesi durumunda, son hafta müsabakaları öncesi şampiyonluğunu ilan edecek.

İÇ SAHAYA GÜVENİYOR

Başakşehir ile ligin düğümünün çözülebileceği maça çıkacak Galatasaray, Türk Telekom Stadı’ndaki performansıyla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de iç sahada yaptığı son 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde son iç saha yenilgisini 2016-17 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybederek yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 35 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı takım evindeki son 35 lig maçta 30 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

  • Diagne eleştirilse de atmaya devam ediyor
  • Kasımpaşa’dan 10 milyon Euro bonservisi bedeliyle dere arasında transfer edilen Mbaye Diagne, eleştirilse de gollerini atmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayla ligde 11 maça çıkan Senegalli futbolcu, 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 11 lig maçının 5’ini suskun geçiren Diagne, 10 golü 6 maça sığdırdı. Son olarak Rizespor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Diagne, Süper Lig’de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını da elde etti.
  • Emre Akbaba ameliyat oldu
  • Galatasaray’ın Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Liv Hospital’da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtilerek, “Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz” denildi.

Başakşehir-Ankaragücü: 2-1
Başakşehir-Ankaragücü: 2-1

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve 4 haftalık galibiyet hasretine son vererek Galatasaray'la puanını eşitledi.Son 4 maçında galibiyet alamayan Medipol Başakşehir, Ankaragücü karşısına önemli değişikliklerle çıktı. Emre, Robinho, Mossoro gibi takımın yıldızlarını dinlendiren Başakşehir karşısında oyunu kendi yarı alanında kabul eden Ankaragücü, ilk atağında golü buldu. 17. dakikada Boyd, kişisel çabasıyla getirdiği topa sert vurdu ve takımını öne geçiren isim oldu.İlk yarı boyunca gol bulamayan ev sahibi, 2. yarının ilk pozisyonunda golü buldu. Visca'nın pasında Bajic topukla topu ağlara gönderdi ve Başakşehir 226 dakika sonra gol bulmuş oldu.Turuncu mavililer son olarak Rize karşısında penaltıdan Visca ile gol bulmuştu. Golden sonra daha rahat bir oyun ortaya koyan ev sahibi, 62. dakikada Visca'nın kaleciden dönen topunu tamamlayan Robinho ile bir gol daha bularak öne geçti.Kalan bölümde kontrolü bırakmayan Medipol Başakşehir, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Puanını 66'ya çıkaran Abdullah Avcı'nın takımı, Galatasaray'la puanını eşitledi.Şampiyonluk senaryolarıHaftaya Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını kazanan sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beraberlik halinde her şey son haftaya kalacak. Bu maçın berabere bitmesi ve takımların sezonu aynı puanda bitirmesi halinde genel averaja bakılacak. Galatasaray, genel averaj bakımından Başakşehir'e göre daha avantajlı konumda. Eğer bunda da eşitlik olursa iki takımın attığı gol sayılarına bakılacak.Galatasaray-Başakşehir maçı senaryoları🏆G.Saray kazanırsa şampiyon olacak🏆Başakşehir kazanırsa şampiyon olacak🤔Berabere biterse son haftaya kalacak pic.twitter.com/3bSnqvkGmZ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 12 Mayıs 2019

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