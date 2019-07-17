Galatasaray’da hedef Samatta

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne’yi satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeminde birçok isim olan sarı-kırmızılıların, Belçika’da Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı. Tunus’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Tanzanya ile boy gösteren Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk’e geri döndü. Belçika basını, Galatasaraylı yetkililerin, 26 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığını ve Genk kulübünün 10 milyon Euro bonservis istediğini duyurdu. Geride kalan sezon Genk formasıyla 51 maça çıkan Samatta 32 golün altına imza attı. Beşiktaş’ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, siyah-beyazlı takımı İstanbul’da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

SERİ KİRALIK OLARAK GELECEK

İtalyan basını, Galatasaray’ın Fulham’da forma giyen Jean Michael Seri ile anlaştığını ve futbolcunun hafta sonunu kadar İstanbul’a geleceğini öne sürdü. Milan’ın devreye girmesiyle kafası karışan ve sarı-kırmızılı kulübün teklifini beklemeye alan Fildişi Sahilli futbolcu, İtalyan ekibiyle anlaşamadı. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralayacağı Seri’nin yıllık 2.5 milyon Euro alacağı, kulübü Fulham’a 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödeyeceği öğrenildi. Seri’nin Belhanda ile eski takım arkadaşı olması da uyum sorununun aşılmasında etkili olması bekleniyor.

BANEGA İÇİN SON BİR HAMLE

Galatasaray transfer favorileri arasında yer alan Ever Banega için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sevilla yaz kampına dahil ettiği Arjantinli futbolcunun oynadığı bölgeye iki transfer yaparken, Banega için 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray’ın 5 milyon Euro’ya çıkabildiği ve orta bir noktada buluşabilirse 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a geleceği öğrenildi.