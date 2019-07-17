SÜPER LİG

Galatasaray’da hedef Samatta

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Genk forması giyen Tanzanyalı forveti kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Seri’nin kiralanması konusunda Fulham ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Banega için de son bir teklif yapmaya hazırlanıyor

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mbwana Ally Samatta

Mbwana Ally Samatta

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mbaye Diagne’yi satarak yeni bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeminde birçok isim olan sarı-kırmızılıların, Belçika’da Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta ile ilgilendiği ortaya çıktı. Tunus’ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Tanzanya ile boy gösteren Samatta, 3 maçta 1 gol attı ve ülkesinin turnuvaya veda etmesinin ardından Genk’e geri döndü. Belçika basını, Galatasaraylı yetkililerin, 26 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığını ve Genk kulübünün 10 milyon Euro bonservis istediğini duyurdu. Geride kalan sezon Genk formasıyla 51 maça çıkan Samatta 32 golün altına imza attı. Beşiktaş’ın Genk ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında da forma giyen Samatta, siyah-beyazlı takımı İstanbul’da 4-2 yendikleri maçta, 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

SERİ KİRALIK OLARAK GELECEK

Jean Michael Seri
Jean Michael Seri

İtalyan basını, Galatasaray’ın Fulham’da forma giyen Jean Michael Seri ile anlaştığını ve futbolcunun hafta sonunu kadar İstanbul’a geleceğini öne sürdü. Milan’ın devreye girmesiyle kafası karışan ve sarı-kırmızılı kulübün teklifini beklemeye alan Fildişi Sahilli futbolcu, İtalyan ekibiyle anlaşamadı. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralayacağı Seri’nin yıllık 2.5 milyon Euro alacağı, kulübü Fulham’a 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödeyeceği öğrenildi. Seri’nin Belhanda ile eski takım arkadaşı olması da uyum sorununun aşılmasında etkili olması bekleniyor.

BANEGA İÇİN SON BİR HAMLE

Galatasaray transfer favorileri arasında yer alan Ever Banega için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sevilla yaz kampına dahil ettiği Arjantinli futbolcunun oynadığı bölgeye iki transfer yaparken, Banega için 8 milyon Euro istiyor. Galatasaray’ın 5 milyon Euro’ya çıkabildiği ve orta bir noktada buluşabilirse 31 yaşındaki futbolcunun İstanbul’a geleceği öğrenildi.

Sosa devreye girdi Gaston Campi Trabzon’a geliyor
Sosa devreye girdi Gaston Campi Trabzon’a geliyor

Trabzonspor, Arjantin’in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Campi ile prensip anlaşmasına vardı.Oyuncunun transferiyle ilgili olarak Estudiantes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;"Sağlık kontrolünden geçmesi hem de transfer detaylarını netleştirmesi için oyuncunun Türkiye gitmesine izin verildi."Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Portekiz ligi takımlarından Chaves'te kiralık olarak forma giyen Campi, Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek istediğini açıklamış ve Trabzonspor'un teklifini kabul etmişti.Transferde Sosa detayıEstudiantes'in altyapısında yetişen ve kulüp yönetimine yakınlığıyla bilinen Trabzonsporlu Jose Sosa, Campi transferinde önemli rol aldı. Transfer görüşmelerinde Estudiantes'in geri adım atmayan tavrı sonrası masadan kalkmaya hazırlanan bordo mavililerde kaptan Jose Sosa'nın Arjantin kulübüyle menajeri aracılığıyla yaptığı görüşmelerin etkili olduğu aktarıldı. Campi'nin de Sosa ile transferi öncesinde görüştüğü ve Trabzonspor'un teklifinin kabul edilmesi yönünde kulübünden istekte bulunduğu öğrenildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.