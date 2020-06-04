SÜPER LİG

Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Galatasaray'da Marcao sakatlandı

Galatasaray, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun antrenman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandığını, yapılan MR tetkiklerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Marcao bu sezon 34 karşılaşmada görev yaptı.

Marcao bu sezon 34 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray, Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenmanda sakatlık geçirdiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Marcao Teixeira’nın dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme oluşmuştur. Sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkiklerinin ardından oyuncumuzda ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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