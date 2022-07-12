Galatasaray'da Marcao'nun yerine dünya yıldızı

Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun yerini Boateng ile dolduruyor.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman stoper için Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı.

Galatasaray ile Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu.

Sarı-kırmızılıların bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde 33 yaşındaki futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.

1.92 boyundaki Boateng, sağ ayağını kullanıyor.