Spor Galatasarayda Marcaonun yerine dünya yıldızı
TRANSFER

Galatasaray'da Marcao'nun yerine dünya yıldızı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Alman stoper Jerome Boateng ve kulübü Olympique Lyon ile anlaşma sağladığı bildirildi.

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Galatasarayda Marcaonun yerine dünya yıldızı
Marcao, Sevilla'ya imzayı attı.

Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun yerini Boateng ile dolduruyor.

Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Alman stoper için Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı.

Galatasaray ile Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu.

Sarı-kırmızılıların bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un onay vermesi halinde 33 yaşındaki futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.

1.92 boyundaki Boateng, sağ ayağını kullanıyor.
1.92 boyundaki Boateng, sağ ayağını kullanıyor.

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