Galatasaray'da Ozornwafor sürprizi

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Yılbaşı akşamı evinde havai fişek patlaması sonucunda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin lisansının askıya alındığı iddia edildi.

Ozornwafor sürprizi

Lisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı.

Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.