SÜPER LİG

Galatasaray'da Remy iddiası

Fransız basını, Las Palmas'ta forma giyen golcü oyuncu Loic Remy'in Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti.

Haber Merkezi IHA
Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Remy, Las Palmas formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

Sezon başında Chelsea'den transfer edilen Remy, Las Palmas formasıyla çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

Sol bek arayışında olan Galatasaray'da Loic Remy sesleri çıkmaya başladı. Fransız basınında yer alan iddiaya göre; Las Palmas'dan ayrılması beklenen Loic Remy'in sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı ifade edildi.

Adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Remy, Las Palmas formasıyla bu sezon 13 maçta 6 gol kaydetti.

Sürpriz Remy mi?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada sürpriz bir ismi kadrolarına katabileceklerini söylemişti. Fransız basının bu iddiasının ardından Terim'in bahsettiği ismin Remy olduğu konuşulmaya başlandı.

Fatih Terim: Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz.

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