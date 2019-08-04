Galatasaray'da rota Hakan Çalhanoğlu

Orta sahaya Seri'nin yanına bir oyuncu daha almak isteyen Galatasaray'da hedef yeniden Hakan Çalhanoğlu. Sarı-kırmızılılar milli yıldızı kiralamak isterken, İtalyan kulübü ise bonservisiyle satmak istiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Milan'ın Hakan için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtilirken, 25 yaşındaki oyuncunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de kaydedildi.