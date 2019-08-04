SÜPER LİG

Galatasaray'da rota Hakan Çalhanoğlu

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Banega transferinin zora girmesiyle beraber sarı-kırmızılı ekip rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevirdi.

Haber Merkezi Diğer
Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen'dan 21 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen'dan 21 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olmuştu.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Orta sahaya Seri'nin yanına bir oyuncu daha almak isteyen Galatasaray'da hedef yeniden Hakan Çalhanoğlu. Sarı-kırmızılılar milli yıldızı kiralamak isterken, İtalyan kulübü ise bonservisiyle satmak istiyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray ve Leipzig, Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Milan'ın Hakan için 18-20 milyon euro arası bir bonservis ücreti istediği belirtilirken, 25 yaşındaki oyuncunun gelen tekliflere rağmen Milan'dan ayrılmak istemediği de kaydedildi.

  • Hakan Çalhanoğlu 2018-2019 sezonunda 46 karşılaşmada forma giyerken 4 gol 13 asist ile oynadı.


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