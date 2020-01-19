Galatasaray'da Saracchi göz kamaştırdı

Galatasaray-Denizlispor maçının ilk yarısına yeni transfer Marcelo Saracchi damga vurdu.
Uruguaylı sol bek çıktığı ilk mücadelede Emre Akbaba'ya muhteşem bir asist yaptı ve takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi oldu.
Saracchi, Emre Akbaba'ya yaptığı asistin dışında mücadelenin her anında oyunun içinde oluşu ve bindirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Saracchi, 2-1 kazanılan Denizlispor maçında ne yaptı?
- -Asist: 1
- -Top Kapma: 4 (En iyi ikinci isim)
- -İkili Mücadele: 10/15 (En iyi ikinci isim)
- -Ara Pası Kesme: 4
- -Pas İsabet Yüzdesi: %72
Saracchi hakkında atılan tweetler;
Bindiren, hücuma ortak olan iki bek olunca, Saracchi ve Linnes gibi, nasıl da oyun güzelleşiyor görüyoruz.
Bindiren, hücuma ortak olan iki bek olunca, Saracchi ve Linnes gibi, nasıl da oyun güzelleşiyor görüyoruz.— Gökhan Dinç (@gkhndinc) 19 Ocak 2020
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Saracchi sanki yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi. Bu kadar çabuk uyum saglaması inanılmaz..
Saracchi sanki yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi. Bu kadar çabuk uyum saglaması inanılmaz..— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 19 Ocak 2020
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- Saracchi ilk maçı olmasına rağmen özellikle hücumda etkili, özgüvenli.
- Seri ilk yarıdan farklı; dengeli ve sakin.
- Lemina kendine has tarzıyla kritik rolde.
- Stoper sorunu hala sürüyor.
- Emre Akbaba'nın böyle dönmesi çok kıymetli, ilaç gibi.
- Falcao %50 ile oynuyor.
- Saracchi ilk maçı olmasına rağmen özellikle hücumda etkili, özgüvenli.
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Sol ayaklı bindiren sol bek...
Sol ayaklı bindiren sol bek...— Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) 19 Ocak 2020
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