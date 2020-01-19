Galatasaray'da Saracchi göz kamaştırdı

Galatasaray-Denizlispor maçının ilk yarısına yeni transfer Marcelo Saracchi damga vurdu.

Uruguaylı sol bek çıktığı ilk mücadelede Emre Akbaba'ya muhteşem bir asist yaptı ve takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi oldu.

Saracchi, Emre Akbaba'ya yaptığı asistin dışında mücadelenin her anında oyunun içinde oluşu ve bindirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Saracchi, 2-1 kazanılan Denizlispor maçında ne yaptı?

-Asist: 1

-Top Kapma: 4 (En iyi ikinci isim)

-İkili Mücadele: 10/15 (En iyi ikinci isim)

-Ara Pası Kesme: 4

-Pas İsabet Yüzdesi: %72

Saracchi hakkında atılan tweetler;

Bindiren, hücuma ortak olan iki bek olunca, Saracchi ve Linnes gibi, nasıl da oyun güzelleşiyor görüyoruz. — Gökhan Dinç (@gkhndinc) 19 Ocak 2020

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Saracchi sanki yıllardır Galatasaray da oynuyormuş gibi. Bu kadar çabuk uyum saglaması inanılmaz.. — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 19 Ocak 2020

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- Saracchi ilk maçı olmasına rağmen özellikle hücumda etkili, özgüvenli.



- Seri ilk yarıdan farklı; dengeli ve sakin.



- Lemina kendine has tarzıyla kritik rolde.



- Stoper sorunu hala sürüyor.



- Emre Akbaba'nın böyle dönmesi çok kıymetli, ilaç gibi.



- Falcao %50 ile oynuyor. — Evren Göz (@evrengoz) 19 Ocak 2020

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