SÜPER LİG

Galatasaray'da Saracchi göz kamaştırdı

Galatasaray'da yeni transfer Marcelo Saracchi, Denizlispor maçında ilk resmi mücadelesine çıktı. Uruguaylı sol bek karşılaşmanın 26. dakikasında atılan golde muhteşem bir asist yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yapma başarısı gösterdi.

Marcelo Saracchi, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray-Denizlispor maçının ilk yarısına yeni transfer Marcelo Saracchi damga vurdu.

Uruguaylı sol bek çıktığı ilk mücadelede Emre Akbaba'ya muhteşem bir asist yaptı ve takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi oldu.

Saracchi, Emre Akbaba'ya yaptığı asistin dışında mücadelenin her anında oyunun içinde oluşu ve bindirmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Saracchi, 2-1 kazanılan Denizlispor maçında ne yaptı?

  • -Asist: 1
  • -Top Kapma: 4 (En iyi ikinci isim)
  • -İkili Mücadele: 10/15 (En iyi ikinci isim)
  • -Ara Pası Kesme: 4
  • -Pas İsabet Yüzdesi: %72

Saracchi hakkında atılan tweetler;

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