​Galatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen’i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro maaşla birlikte 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunacak. 8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon bitiminde takımdan ayrılacak olan Vertonghen, transfer konusunda kararını ligin tamamlanmasının ardından verecek.

Galatasaray'da transferde öncelik stoper takviyesi Galatasaray, yaz transfer döneminde izleyeceği transfer politikasını belirledi. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım transferde önceliği defans bölgesine verecek.Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao ve Christian Luyindama’ya Avrupa’dan takımların ilgisini değerlendirerek yüksek bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu iki oyuncu satılmasa bile yedek kulübesi ve rotasyonu güçlendirmek için bir yerli bir de yabancı oyuncu stoper transfer edilecek.Stoperin yanı sıra beklerde de büyük değişim yaşanacak. Sözleşmesi biten Mariano ile yollar ayrılacak. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’e ise yeni takım bulması tebliğ edilecek. Sol bekte ise Yuto Nagatomo’nun sözleşmesi sona eriyor. Ara transfer döneminde lisans çıkarılmayan Japon futbolcu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.Brescia ile sözleşmesi feshedilen ve şuanda boşta olan Mario Balotelli, Galatasaray'a teklif edildihttps://t.co/JAM9aRKeYt— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 8, 2020

Belçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Roma ile İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis talip oldu.

2012’den beri Tottenham forması giyen Vertonghen, İngiliz ekibiyle kupa kazanma başarısı gösteremese de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020



