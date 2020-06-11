​Galatasaray'da savunmanın ilacı Vertonghen

Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen’i gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya 3 milyon euro maaşla birlikte 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunacak. 8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon bitiminde takımdan ayrılacak olan Vertonghen, transfer konusunda kararını ligin tamamlanmasının ardından verecek.
Belçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Inter ve Roma ile İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis talip oldu.
- 2012’den beri Tottenham forması giyen Vertonghen, İngiliz ekibiyle kupa kazanma başarısı gösteremese de geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.
Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0
Türklerle karşılaşmak büyük bir keyif 🇹🇷 Tek sorun bazen farklı takımları tutuyor olmamız 😂 Fenerbahçe Avrupa’nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye’de ikinci 😎😎 💛❤️ pic.twitter.com/nQVmhrOty0— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 10, 2020
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