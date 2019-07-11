Galatasaray'da seçim yok

Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart’ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti.

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray’da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı. Bazı üyelerin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru sonrası 13 Haziran’da görülmesi gereken duruşma, mahkeme heyeti izinli olduğu için bugüne ertelenmişti.

14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'nün mart ayındaki mali kongresinde alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.





Taraftarlar adliyeye akın etti

Kritik duruşma öncesi mevcut yönetime destek veren Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın çağrısı üzerine çok sayıda taraftar Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önüne akın etti. Burada 'Galatasaray halkındır, lisenin değil' şeklinde pankartlar açan taraftarlar uzun süre mevcut yönetim lehine sloganlar attı.

Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin dava öncesi sarı-kırmızılı taraftar adliye önüne geldi.



──'Galatasaray halkındır, lisenin değil' pankartı açan taraftarlar mevcut yönetim lehine sloganlar attı. pic.twitter.com/IVVPSr7d93 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Temmuz 2019



