SÜPER LİG

Galatasaray’da sezonun transferi: Fatih Terim en çok onu istemişti

Galatasaray'da bir yandan kadro takviye edilmeye çalışılırken bir yandan da teknik ekibe önemli isimler getiriliyor. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim'in özel isteğiyle teknik ekibe kritik bir transfer daha yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Fatih Terim ve Scott Piri tekrar buluştular.

Fatih Terim ve Scott Piri tekrar buluştular.

Fotoğraf: IHA

Galatasaray, futbolcu transferlerinin yanında teknik ekibi de takviye yapmaya devam ediyor. İspanyol Antrenör Albert Riera’dan sonra ekibe ABD’li performans uzamanı olan Scott Piri de katıldı.

Piri, daha önce 2011-2014 yılları arasında sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim’in ekibinde yer almıştı. Scott Piri, A Milli Futbol Takımı’nda da görev almıştı.

21 takımlı Süper Lig'de takımların fizik durumlarının kritik önem taşıyacağı sezonda Piri'nin teknik ekibe katılması 'sezonun en önemli transferlerinden biri' olarak yorumlandı.

Scott Piri için Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından 'hoşgeldin' paylaşımında bulundu.

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