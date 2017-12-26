Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Ocak ayında seçime gidecek olan Galatasaray'da, başkanlık için sürpriz bir isim öne çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre seçim sürecine giren Galatasaray'da muhalefetin aday olması için baskı yaptığı eski başkan Duygun Yarsuvat'ın konuyu değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Tıpkı 2014'teki gibi mayıs ayındaki kongreye kadar güçlü bir yönetimle aday olması istenen Yarsuvat'ın buna sıcak baktığı ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.

Mayısta yeni bir seçim yapması hedefleniyor

Muhalefetin 'Yarsuvat modeli' adını verdiği bu sistemle seçilecek başkanın ocak ile mayıs ayları arasında görevde kalması ve tüzükteki tartışmalı maddeleri değiştirip mayısta da yeni bir seçim yapması hedefleniyor.