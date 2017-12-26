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Duygun Yarsuvat Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayacak

Galatasaray'da sürpriz başkan adayı

Galatasaray'da muhalefetin aday olması için baskı yaptığı eski başkan Duygun Yarsuvat'ın buna sıcak baktığı ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağı iddia edildi.

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Daha önce 77 yaşında Galatasaray'a başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmişti.

Daha önce 77 yaşında Galatasaray'a başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihinde en yaşlı seçilen başkan olarak tarihe geçmişti.

Fotoğraf: IHA

Ocak ayında seçime gidecek olan Galatasaray'da, başkanlık için sürpriz bir isim öne çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre seçim sürecine giren Galatasaray'da muhalefetin aday olması için baskı yaptığı eski başkan Duygun Yarsuvat'ın konuyu değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Tıpkı 2014'teki gibi mayıs ayındaki kongreye kadar güçlü bir yönetimle aday olması istenen Yarsuvat'ın buna sıcak baktığı ve birkaç gün içinde kararını açıklayacağı ifade edildi.

Mayısta yeni bir seçim yapması hedefleniyor

Muhalefetin 'Yarsuvat modeli' adını verdiği bu sistemle seçilecek başkanın ocak ile mayıs ayları arasında görevde kalması ve tüzükteki tartışmalı maddeleri değiştirip mayısta da yeni bir seçim yapması hedefleniyor.

Galatasaray'ın başkan adayından dikkat çeken açıklama
Galatasaray'ın başkan adayından dikkat çeken açıklama

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, bazı şeylerin yolunda gitmediğinin görüldüğünü söyledi."Hoşnutsuzluk var"Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada, başkan adayı olacağını ilan etmesinin ardından olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Dursun Özbek yönetiminden hoşnutsuzluk var. Bu hissediliyor. Genel eğilim bu yönde. İnsanlar, bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkında" dedi."Hukuki açıdan tartışmalı bir durum"Kulübün mali, idari ve sportif anlamda başarısız olduğunu savunan Cengiz, yine de Dursun Özbek yönetiminin süresini doldurmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:Seçimin Mayıs 2018'de yapılmasını isterdik. Hangi düşünceyle, yangından mal kaçırır gibi, adaylara bir haftalık hazırlık süresi vererek, 3 hafta içinde seçime gitme kararı aldı bilmiyoruz. Tüzük bakımından ve hukuki açıdan tartışmalı bir durum."Elimizi taşın altına koyacağız"Mustafa Cengiz, kulübün sorunlu bir döneminde bu göreve talip olduklarına dikkati çekerek, "Galatasaray için, doğru yönetme adına, elimizi taşın altına koyacağız" ifadelerini kullandı."Şampiyon bile olsak mayıs ayında seçime gideceğim"Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına talip olan Mustafa Cengiz, seçilmesi durumunda mayıs ayında olağan genel kurulu yapacağını vaat etti.Seçilecek yönetimin görev süresiyle ilgili tartışmalara değinen Cengiz, şunları ifade etti:Bu konuda en değerli hukukçulardan görüş de alsanız, iki farklı yorum çıkarırlar. Mevcut tüzük bu konuda berbat. Sırf bu nedenle, seçildiğim takdirde, şampiyon bile olsak, mayıs ayında olağan genel kurula gideceğim. Çünkü bu durum benim içime sinmiyor."Yönetim listemiz şekilleniyor"Olağanüstü genel kurul öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini aktaran Cengiz, "Yönetim listemiz şekilleniyor. Çoğunlukla genç ve yıpranmamış isimler tercih edeceğiz" dedi."İlk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir"Mustafa Cengiz, Galatasaray Futbol Takımı'nın bir teknik direktörü olmadığını hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:Taraftarımız bizim için çok önemli. Ben, onların ne dediğine bakarım. Çünkü ben de taraftarım. Tribünleri dolduran, harçlığını, maaşını, zamanını veren onlar. Taraftarın sesini dinlememiz gerek. Onların genel eğilimi, Fatih Terim'den yana. Sebebi de geçmişte yaşattığı başarılar. Şu anda da bir görevi yok. Seçilirsem ilk görüşeceğim isim Fatih Terim'dir. Taraftarımız Fatih Terim'i işaret ediyor, ben de 'Terim' diyorum. Mümkünse onunla uzun soluklu bir sözleşme yapmak isterim. O bir Galatasaray markası. Belki üst akıl olur, yanında bir teknik direktör bulunur. Oturup konuşulması gereken konular.Mustafa Cengiz Galatasaray'da başkanlığa aday

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