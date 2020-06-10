Galatasaray'da transferde öncelik stoper takviyesi

Galatasaray, yaz transfer döneminde izleyeceği transfer politikasını belirledi. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım transferde önceliği defans bölgesine verecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao ve Christian Luyindama’ya Avrupa’dan takımların ilgisini değerlendirerek yüksek bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu iki oyuncu satılmasa bile yedek kulübesi ve rotasyonu güçlendirmek için bir yerli bir de yabancı oyuncu stoper transfer edilecek.

Stoperin yanı sıra beklerde de büyük değişim yaşanacak. Sözleşmesi biten Mariano ile yollar ayrılacak. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’e ise yeni takım bulması tebliğ edilecek. Sol bekte ise Yuto Nagatomo’nun sözleşmesi sona eriyor. Ara transfer döneminde lisans çıkarılmayan Japon futbolcu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Brescia ile sözleşmesi feshedilen ve şuanda boşta olan Mario Balotelli, Galatasaray'a teklif edildihttps://t.co/JAM9aRKeYt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 8, 2020



