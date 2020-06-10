SÜPER LİG

Galatasaray'da transferde öncelik stoper takviyesi

Marcao ve Luyindama’ya gelebilecek teklifleri düşünen Galatasaray, yeni sezonda savunmaya takviye yapacak. Sarı-kırmızılıların hedefinde bir yerli bir de yabancı isim var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ligde 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray ligde 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, yaz transfer döneminde izleyeceği transfer politikasını belirledi. Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım transferde önceliği defans bölgesine verecek.

Sarı-kırmızılı yönetim, Marcao ve Christian Luyindama’ya Avrupa’dan takımların ilgisini değerlendirerek yüksek bonservis geliri elde etmek istiyor. Bu iki oyuncu satılmasa bile yedek kulübesi ve rotasyonu güçlendirmek için bir yerli bir de yabancı oyuncu stoper transfer edilecek.

  • Stoperin yanı sıra beklerde de büyük değişim yaşanacak. Sözleşmesi biten Mariano ile yollar ayrılacak. Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Şener Özbayraklı ve Martin Linnes’e ise yeni takım bulması tebliğ edilecek. Sol bekte ise Yuto Nagatomo’nun sözleşmesi sona eriyor. Ara transfer döneminde lisans çıkarılmayan Japon futbolcu ülkesine dönmeye hazırlanıyor.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili s...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.