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Galatasaray'dan Başakşehir'e: Altyapı Yiğit'e emanet edildi

Başakaşehir Kulübü, Akademi Direktörlüğü görevine son olarak Galatasaray'da çalışan Nedim Yiğit'i getirdi.

Haber Merkezi IHA
Nedim Yiğit, Başakşehir bayrağı önünde poz verdi.

Nedim Yiğit, Başakşehir bayrağı önünde poz verdi.

Fotoğraf: IHA

Medipol Başakşehir, Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit’i getirdiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım’da da görev yapmış olan Nedim Yiğit’e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

  • Nedim Yiğit son olarak Galatasaray’da Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapıyordu.

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