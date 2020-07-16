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Galatasaray'da erken seçim olacak mı?

Galatasaray'dan erken seçim iddialarına cevap

Galatasaray Kulübü, erken seçim iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi olup görevine devam etmektedir ve yönetimimiz birlik ve beraberlikle çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Cengiz, son 4 ayda ciddi sağlık sorunları yaşamış ve üst üste önemli ameliyatlar geçirmişti.

Mustafa Cengiz, son 4 ayda ciddi sağlık sorunları yaşamış ve üst üste önemli ameliyatlar geçirmişti.

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı camianın gündeminde erken seçim olmadığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in genel sağlık durumu gayet iyi olup, değerli Türk doktorları tedavi ve iyileşme sürecini başarıyla sürdürmektedir. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi başkanımıza doktorları tarafından görevine devam etmemesi yönünde bir telkin ve öneride bulunulmadığı gibi Galatasaray'ın gündeminde de bir erken seçim yoktur" ifadelerine yer verildi.

Başkan Cengiz'e seçim için baskı yapıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Ayrıca, bir kısım medyada yer alan ve başkanımızın seçime gitme konusunda yönetim kurulu içindeki bazı çalışma arkadaşlarıyla fikir ayrılığına düştüğü, kendisine baskı ve operasyon yapıldığı yönündeki iddialar ise tamamen hayal ürünüdür. Yönetim kurulumuz, başkanımız Mustafa Cengiz liderliğinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda hiçbir fedakarlıktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

Galatasaray Spor Kulübü Mustafa Cengiz taburcu edildi
IHA

Galatasaray Spor Kulübü Mustafa Cengiz taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde mide ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Cengiz, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, 'Dualar eden taraftarıma, camiama, bütün Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Mücadele bir varlıktır, mücadeleye devam edeceğiz' dedi.


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