Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan iki isim: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı

Galatasaray'dan iki isim: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı

20:1912/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Liverpool maçında Galatasaraylı futbolcuların yaşadığı sevinç.
Liverpool maçında Galatasaraylı futbolcuların yaşadığı sevinç.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından son 16 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'dan iki yıldız, haftanın 11'inde yer aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti 7. dakikada attığı golle Mario Lemina getirdi.

Devler Ligi’nde haftanın en iyi 11’i açıklanırken Galatasaray’dan Lemina’nın yanı sıra Ismail Jakobs da listeye girmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:




#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Mario Lemina
#Ismael Jakobs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? 12 Mart günün maç programı