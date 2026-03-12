Galatasaray'dan iki isim: Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i açıklandı

Liverpool maçında Galatasaraylı futbolcuların yaşadığı sevinç.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçların ardından son 16 turu ilk karşılaşmaları tamamlandı. Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'dan iki yıldız, haftanın 11'inde yer aldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadelede sarı-kırmızılılara galibiyeti 7. dakikada attığı golle Mario Lemina getirdi.
Devler Ligi’nde haftanın en iyi 11’i açıklanırken Galatasaray’dan Lemina’nın yanı sıra Ismail Jakobs da listeye girmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:
