Galatasaraylı eski yıldız ayrılığı açıkladı: "Sene sonu olmayacak"

'SENE SONU BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAK'

Ateş, “Mauro Icardi sene sonu büyük ihtimalle olmayacak. Icardi ne olursa olsun Icardi'dir. Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un buralarda olmasının en büyük sebeplerden biridir. Ayrılık olacaksa da doğru şekilde olmalı.” ifadelerini kullandı.







