Galatasaraylı eski yıldız ayrılığı açıkladı: "Sene sonu olmayacak"

18:3312/03/2026, Perşembe
G: 12/03/2026, Perşembe
Galatasaray’ın eski golcülerinden Necati Ateş, sarı-kırmızılı takımın yıldız isimlerinden birinin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılı ekibin eski golcülerinden Necati Ateş ise sezon sonuna dair dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Liverpool maçını yedek kulübesinde tamamlayan ve son düdüğün ardından takımın sevincine ortak olmayan Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

'SENE SONU BÜYÜK İHTİMALLE OLMAYACAK'

Ateş, “Mauro Icardi sene sonu büyük ihtimalle olmayacak. Icardi ne olursa olsun Icardi'dir. Galatasaray'ın ve Okan Buruk'un buralarda olmasının en büyük sebeplerden biridir. Ayrılık olacaksa da doğru şekilde olmalı.” ifadelerini kullandı.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
