Galatasaray'dan kupalara ambargo

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Akhisarspor-Galatasaray: 0-1 Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa karşılaşmasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibini 1-0 üstünlüğünde sona erdi.TFF Süper Kupa, geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun kupa finalisti Akhisarspor arasında oynanan maçla sahibini buldu. Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Galatasaray, Akhisarspor'u Belhanda'nın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve 13. Süper Kupa'nın sahibi oldu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sarı Kırmızılı kulüpteki 20. kupasını kazandı. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör #Galatasaray, #Akhisarspor'u #Belhanda'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek #SüperKupa'nın sahibi oldu. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (7 Ağu, 2019, 1:26ös PDT)

Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2 kupa kazandı

Galatasaray'ın büyük başarılara imza attığı bu dönemde, önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi.

Fenerbahçe bu sürede 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası, 2014 yılında ise TFF Süper Kupa'yı aldı.

Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu.

Söz konusu dönemdeki diğer 4 kupanın ikisini Konyaspor, ikisini ise Akhisarspor elde etti. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası ve 2017 yılında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Akhisarspor da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası ve 2018 yılında TFF Süper Kupa'yı kazandı.