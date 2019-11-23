Galatasaray'dan Mario Balotelli teklifi

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferler için Ocak ayını işaret etmiş ve Galatasaray'a yeni oyuncuların katılabileceğinin altını çizmişti.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre de sarı-kırmızılılar Brescia forması giyen Mario Balotelli'ye teklif yaptı. İtalyan basınında çıkan haberde, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.

Balotelli isyan etti, ırkçılık yapan taraftarlara topu fırlattı İtalyan futboluna ırkçılık olayları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu.Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli'ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı. Mücadele 3 dakika sonra kaldığı yerden yeniden başladı.Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, sosyal paylaşım sitesinden olaya, "Irkçılığa hayır. Hepimiz Mario ile beraberiz. Irkçılığın her türlü haline karşıyız. Cahil ırkçılar" ifadeleriyle tepki gösterdi.Yine İtalya, yine ırkçılık...Mario Balotelli'nin sahadan çıkmak istediği o anlar. pic.twitter.com/QzvhLDpPsh— Buzz Spor (@buzzspor) 3 Kasım 2019 Roma-Napoli maçında ırkçı tezahüratlar yapıldıSerie A'da oynanan Roma-Napoli maçında da, ev sahibi Romalı taraftarların bir bölümü Napoli kentine yönelik ırkçı tezahürat yapmıştı. Müsabakanın hakemi Gianluca Rocchi, bunun üzerine oyunu bir süre durdurmuş ve anons yaptırmıştı.İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora yaptığı açıklamada, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi. Spadafora, tribünlerdeki sessiz çoğunlukları da bu barbarlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırdı.

Ayrıca haberde Brezilya, Çin ve Amerika'da dahil olmak üzere birçok talibi olan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a karşı bir sempatisi olduğu ve sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı kaydedildi.

İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hellas Verona-Brescia ırkçı tezahüratlara maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti;