Galatasaray'dan Mario Balotelli teklifi

Sezon başında Kolombiyalı golcü oyuncu Radamel Falcao'yu kadrosuna katan fakat oyuncunun geçirdiği sakatlıktan dolayı istenilen verimi alamayan Galatasaray, Brescia forması giyen Mario Balotelli'ye teklif yaptı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, transferler için Ocak ayını işaret etmiş ve Galatasaray'a yeni oyuncuların katılabileceğinin altını çizmişti.
La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre de sarı-kırmızılılar Brescia forması giyen Mario Balotelli'ye teklif yaptı. İtalyan basınında çıkan haberde, geçtiğimiz günlerde idmandan kovulan ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünen Mario Balotelli'nin Galatasaray'a transfer olabileceği iddia edildi.
Ayrıca haberde Brezilya, Çin ve Amerika'da dahil olmak üzere birçok talibi olan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a karşı bir sempatisi olduğu ve sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı kaydedildi.
İtalyan forvetin, Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Hellas Verona-Brescia ırkçı tezahüratlara maruz kalan Brescialı Mario Balotelli, topu tribünlere atarak tepkisini göstermişti;
Irkçı tezahüratlara sinirlenen Balotelli'nin, topu tribünlere atarak sahadan çıkmak istediği o anlar... https://t.co/hWLD0pA2Bo
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