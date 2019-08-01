Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru teklifi

Premier Lig'de çalışma izni çıkmayan Henry Onyekuru, Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği için Monaco'nun teklifine henüz yanıt vermedi.

Sarı kırmızılı yönetimin bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için Monaco'ya 'bonservisini siz alın bir sezon daha bizde kiralık oynasın' teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Monaco'nun ise teklife sıcak bakmadığı ve oyuncuyu transfer etmeleri halinde direkt ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

Falcao transferi için Monaco'da girişimlerde bulunan Galatasaraylı yetkililer ve menajerler Onyekuru'nun durumunu da yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun Monaco'ya transferiyle ilgili belirsizlik durumunun devam etmesi halinde Galatasaray'ın Everton ile iletişime geçmesi bekleniyor.