SÜPER LİG

Galatasaray'dan Monaco'ya Onyekuru teklifi

Radamel Falcao transferi için Monaco'nun kararını bekleyen Galatasaray yönetimi, Henry Onyekuru için flaş bir teklifte bulundu. Sarı kırmızılı formayı giymek isteyen Onyekuru'yu bir yıl daha kiralamak isteyen yönetimin Monaco'ya 'bonservisini siz alın bir sezon daha bizde oynasın' teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Fotoğraf: Orhan Akkanat

Premier Lig'de çalışma izni çıkmayan Henry Onyekuru, Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediği için Monaco'nun teklifine henüz yanıt vermedi.

Sarı kırmızılı yönetimin bir sezon daha kiralamak istediği Henry Onyekuru için Monaco'ya 'bonservisini siz alın bir sezon daha bizde kiralık oynasın' teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Monaco'nun ise teklife sıcak bakmadığı ve oyuncuyu transfer etmeleri halinde direkt ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.

  • Falcao transferi için Monaco'da girişimlerde bulunan Galatasaraylı yetkililer ve menajerler Onyekuru'nun durumunu da yakından takip ediyor. Nijeryalı oyuncunun Monaco'ya transferiyle ilgili belirsizlik durumunun devam etmesi halinde Galatasaray'ın Everton ile iletişime geçmesi bekleniyor.

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