Spor Galatasaraydan TFFye maç saati başvurusu
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Galatasaray'dan TFF'ye maç saati başvurusu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, pazar günü Kasımpaşa ile oynayacakları lig maçının saatinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, transfer ve kulüp gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Transferde görevimizi yaptık"

  • "Transfer döneminde görevimizi yerine getirdik. Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık."
"Gedson'un transferi rüyaydı"

  • "Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştiren Fatih Terim'di. Fatih hocanın talebesi Rui Costa bizzat konuşarak transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu, olamazdı hatta."

"Muslera bizimle devam edecek"

  • "Transfer döneminde artık eski dönem yok. Bu sene bizim 33 milyon euro tribün gelir kaybımız var. Sözleşmesi biten futbolcularımız var, bunlar ile de görüşüyoruz. Emre Akbaba ile de konuşuyoruz, bir sorun olmaz onunla. Muslera, Galatasaray'ın sembolüdür, Taffarel'idir. Muslera çok iyi bir Galatasaraylıdır, bizimle kalmaya devam edecek."
"Falcao'ya teklif yok"

  • "Radamel Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. 'Galatasaray'a gelemez' dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz."
"Muhammed için bir ay uğraştık"
  • "Mustafa Muhammed'in transferi ile bir ay uğraştık, kulübüyle zaman zaman sorun yaşadık. Zamalek Kulübü'ne Mustafa Muhammed transferinde Galatasaray'ı seçtiği için çok teşekkür ediyorum. 3 gol attı, umarım 7 gol daha atar ve çocuklarına ulaşır. Çok değerli bir futbolcu, inşallah ileride Galatasaray Mustafa Muhammed'den iyi bir bonservis bedeli elde eder."

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"Maçın saatinin değişmesini istiyoruz"

  • "Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile görüşeceğiz, sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız."

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