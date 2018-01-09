Galatasaray'dan yabancı sınırına hazırlık operasyonu

Galatasaray, 2019 yılında sınırlandırılması beklenen yabancı kuralına dair ciddi bir çalışma başlattı. Sarı kırmızılı yönetim, teknik heyetle yaptığı toplantı sonrasında takıma yerli oyuncu takviyesinde bulunma kararı aldı.

Bu kapsamda scout ekibinden oyuncu raporlarını isteyen Galatasaray teknik heyeti öncelik verilmesi gereken futbolcular listesini belirledi. İstenen oyuncular arasında sürpriz isimler yer alırken uzun süre sonra ilk defa geleceğe yönelik bir kaleci transferinin de yapılacağı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi;

Emre Mor: Galatasaray'ın devre arasında 6 aylığına kiralamak istediği futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde göstereceği performans önem taşıyor. Milli futbolcunun alınması halinde sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.

Galatasaray'ın devre arasında 6 aylığına kiralamak istediği futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde göstereceği performans önem taşıyor. Milli futbolcunun alınması halinde sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.

Uğur Çiftçi: Galatasaray'ın yerli oyuncu listesine sol bek bölgesinden giren Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Başkent ekibinin kaptanlığını yapan futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılara bedelsiz transfer olabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yerli oyuncu listesine sol bek bölgesinden giren Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Başkent ekibinin kaptanlığını yapan futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılara bedelsiz transfer olabileceği belirtiliyor. Kaan Ayhan: Fatih Terim'im milli takımda forma şansı verdiği isimlerden Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabiliyor olması bu transfer için sarı kırmızılıları istekli kılıyor.

Fatih Terim'im milli takımda forma şansı verdiği isimlerden Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabiliyor olması bu transfer için sarı kırmızılıları istekli kılıyor.

Berkay Özcan: Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan, 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Özcan'ın yetenekleri şimdiden dikkat çekerken sarı kırmızılıların uzun süredir oyuncuyu izlediği belirtiliyor.

Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan, 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Özcan'ın yetenekleri şimdiden dikkat çekerken sarı kırmızılıların uzun süredir oyuncuyu izlediği belirtiliyor. Deniz Türüç: Kayserispor'un yetenekli oyuncularından Deniz Türüç, 1 senedir Galatasaray'ın transfer listesinde. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başlayan futbolcu için istenen 10 milyon euroluk bonservis bedeli an itibarıyla transferi zora sokuyor.

Kayserispor'un yetenekli oyuncularından Deniz Türüç, 1 senedir Galatasaray'ın transfer listesinde. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başlayan futbolcu için istenen 10 milyon euroluk bonservis bedeli an itibarıyla transferi zora sokuyor. Çağlar Şahin Akbaba: Galatasaray'ın geleceğe yönelik transfer etmek istediği kalecilerin başında Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba yer alıyor. Karadeniz ekibinde son maçlarda dikkat çeken bir performans sergileyen Akbaba, sarı kırmızılıların scout ekibinin takibinde bulunuyor.

Galatasaray'ın geleceğe yönelik transfer etmek istediği kalecilerin başında Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba yer alıyor. Karadeniz ekibinde son maçlarda dikkat çeken bir performans sergileyen Akbaba, sarı kırmızılıların scout ekibinin takibinde bulunuyor.