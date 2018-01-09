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Galatasaray'dan yabancı sınırına hazırlık operasyonu

Galatasaray yönetimi, TFF'nin yabancı kuralına yönelik yeni düzenlemesine hazırlık operasyonu başlattı. Sarı kırmızılılarda teknik heyetle yapılan toplantı sonrasında öncelikli olarak alınacak yerli oyuncular belirlendi.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından kadro yapılanmasında önemli değişiklerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından kadro yapılanmasında önemli değişiklerin yaşanması bekleniyor.

Galatasaray, 2019 yılında sınırlandırılması beklenen yabancı kuralına dair ciddi bir çalışma başlattı. Sarı kırmızılı yönetim, teknik heyetle yaptığı toplantı sonrasında takıma yerli oyuncu takviyesinde bulunma kararı aldı.

Bu kapsamda scout ekibinden oyuncu raporlarını isteyen Galatasaray teknik heyeti öncelik verilmesi gereken futbolcular listesini belirledi. İstenen oyuncular arasında sürpriz isimler yer alırken uzun süre sonra ilk defa geleceğe yönelik bir kaleci transferinin de yapılacağı belirtildi.

İşte Galatasaray'ın yerli oyuncu listesi;

  • Emre Mor: Galatasaray'ın devre arasında 6 aylığına kiralamak istediği futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde göstereceği performans önem taşıyor. Milli futbolcunun alınması halinde sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunması bekleniyor.
  • Emre Mor'u A Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim, genç oyuncuyu Galatasaray'a istiyor.
    Emre Mor'u A Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim, genç oyuncuyu Galatasaray'a istiyor.
  • Uğur Çiftçi: Galatasaray'ın yerli oyuncu listesine sol bek bölgesinden giren Uğur Çiftçi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Başkent ekibinin kaptanlığını yapan futbolcunun sezon sonunda sarı kırmızılılara bedelsiz transfer olabileceği belirtiliyor.
  • Kaan Ayhan: Fatih Terim'im milli takımda forma şansı verdiği isimlerden Kaan Ayhan'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Genç futbolcunun sağ bek, stoper ve orta sahada oynayabiliyor olması bu transfer için sarı kırmızılıları istekli kılıyor.
  • Kaan Ayhan'ın takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
    Kaan Ayhan'ın takımıyla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
  • Berkay Özcan: Bundesliga takımlarından Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan, 10 numara bölgesinde forma giyiyor. Özcan'ın yetenekleri şimdiden dikkat çekerken sarı kırmızılıların uzun süredir oyuncuyu izlediği belirtiliyor.
  • Deniz Türüç: Kayserispor'un yetenekli oyuncularından Deniz Türüç, 1 senedir Galatasaray'ın transfer listesinde. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başlayan futbolcu için istenen 10 milyon euroluk bonservis bedeli an itibarıyla transferi zora sokuyor.
  • Çağlar Şahin Akbaba: Galatasaray'ın geleceğe yönelik transfer etmek istediği kalecilerin başında Karabüksporlu Çağlar Şahin Akbaba yer alıyor. Karadeniz ekibinde son maçlarda dikkat çeken bir performans sergileyen Akbaba, sarı kırmızılıların scout ekibinin takibinde bulunuyor.
  • Karabükspor'da bu sezon oynamaya başlayan Çağlar Şahin Akbaba, dikkat çeken bir performans sergiliyor.
    Karabükspor'da bu sezon oynamaya başlayan Çağlar Şahin Akbaba, dikkat çeken bir performans sergiliyor.

Fatih Terim'den Antalya'da sürpriz görüşme
Fatih Terim'den Antalya'da sürpriz görüşme

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları Antalya'da start aldı. Sarı kırmızılıların idmanında Ümit Davala da yer aldı. Anlaşmaya varılan antrenörlerden Hasan Şaş ve Taffarel'in de Çarşamba günü Antalya'da olacağı belirtildi.Öte yandan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bugün idman öncesinde Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Cosmin Contra ile bir araya geldi.İkilinin saha kenarında görüşmesi basın mensuplarının dikkatini çekerken Contra'nın milli takımdan oyuncusu olan Latovlevici ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı. 📸 Antalya kampımızın ilk idmanından kareler... Galatasaray (@galatasaray)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 8, 2018 at 1:46öö PST)

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