Galatasaray’ı daha ileri götüreceğiz

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Belçika’nın Standard Liege takımından transfer ettiği Cristian Luyindama, sarı-kırmızılı forma ile kaldırdığı kupaların kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Daha önce başka kulüplerde de kupa aldığını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Belçika’da Belçika Kupası’nı kazandım. Buraya geldikten sonra hemen Türkiye Kupası’nı ve lig kupasını kazandık. Afrika’da da iki kez Afrika Kupası’nı kazanmıştım. Dolayısıyla kariyerimde daha önce kupa kaldırdığımı söyleyebilirim ama Galatasaray ile bu kupaları kaldırmak benim için çok özeldi” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk maçında Başakşehir’e karşı kazanacaklarını bildiğini belirten Kongolu oyuncu “Birinci golü yedik ama buna rağmen benim güvenim vardı. Yeteneklerimizi ortaya koyarak, 1. 2. 3. 4. golü atacağımızı biliyordum ve öyle de oldu” diye konuştu.

G.SARAY’I DÜNYA BİLİYOR

Galatasaray’a transfer süreciyle ilgili konuşan Luyindama “Belçika’da iyi bir şekilde futbol oynuyordum. O dönemde Sevilla, Krasnodar ve Alman kulüplerinden de teklifler geliyordu ve bir anda Galatasaray’dan teklif geldi. Tüm bu tekliflerin arasında en büyük olan takımı, Galatasaray’ı tercih ettim. Burada tabi büyük bir stadının oluşu, taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki ambiansta bu tercihte önemli oldu. Kongo’da Shabani Nonda’dan dolayı Galatasaray biliniyor. Ancak Galatasaray sadece Kongo’da değil tüm dünyada biliniyor” dedi.

ÜLKEMDEN FORMA İSTİYORLAR

Cezalı olduğu Fenerbahçe maçında sahada olamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Luyindama, “Fenerbahçe maçında çok oynamak istiyordum. Kart gördüm. Futbol bu şekilde, yapabileceğiniz bir şey yok. Tabi ki daha iyisini vermeyi isterdim. Ancak olmadı. Arkadaşlarıma o konuda yardımcı olamadım” dedi. Kongolu futbolcu, “Savunma oyuncusu olarak hem iletişim iyi olmalı, hem de yeteneklerin iyi olması gerekiyor. Galatasaray’da oynuyorsanız bu ikisini sağlamak zorundasınız. İlk 2-3 maç, bir alışma süreci oldu, bu karşılaşmalar sonrasında adaptasyon dönemi iyi geçti. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Gelecek sene, performansımızı daha da ileriye götüreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ülkesinden çok sayıda forma siparişi aldığını da belirten Luyindama “Mecburen götürmem gerekiyor. Birinci gidişimde götürmüştüm. Bu sefer çok büyük sipariş var” diyerek sözlerini noktaladı.

Mitroglou gitmiyor

Kostas Mitroglou’nun menajerinden Fransız basınına yalanlama. L’Equipe gazetesinin Galatasaray’ın Marsilya’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan göndereceğini ileri sürdüğü Yunan golcünün menajeri Panos Galariotis, Fransa’da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesine konuştu. Galariotis,“Yazılanlar, aptallıktan ibaret. Kostas’ın Galatasaray’la 1 yıl daha kontratı var ve kendisi takımında mutlu” dedi. Deneyimli santrfor, devre arasında geldiği Galatasaray’da şu ana dek 9 maçta boy gösterirken rakip filelere 2 gol göndermişti.

Bonservisi alınmak isteniyor Galatasaray 6 milyon Euro’luk satın alma hakkını elinde tuttuğu Christian Luyindama için Standard Liege’den 30 Haziran’a kadar süre istediği bildirildi. Daha önce 31 Mayıs’a kadar ödeme yapması gereken Galatasaray, 30 Haziran’a kadar 6 milyon Euro’yu yatırmazsa Kongolu stoper takımına dönecek.