SÜPER LİG

Galatasaray'ın 4. transferi Murillo oluyor

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar Sampdoria'nın Kolombialı savunmacısı Murillo'yu imza aşamasına getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murillo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Murillo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray, dördüncü ara transferini de bitiriyor. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra Jeison Murillo’ya imza attırmaya hazırlanıyor. Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray; Mert Çetin ve Murillo’yu gündeme almıştı. Kolombiyalı stoper için Sampdoria ile anlaşan yönetimin, imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Bu sezon 9 maçta 660 dakika oynayan 27 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray’a “evet” dediği belirtildi. İtalyan kulübü, sakatlanan Ferreria’nın yerine takviye yapana kadar Murillo’nun takımda kalmasını istiyor.


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