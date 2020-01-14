Galatasaray'ın 4. transferi Murillo oluyor

Galatasaray, dördüncü ara transferini de bitiriyor. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra Jeison Murillo’ya imza attırmaya hazırlanıyor. Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray; Mert Çetin ve Murillo’yu gündeme almıştı. Kolombiyalı stoper için Sampdoria ile anlaşan yönetimin, imza aşamasına geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Bu sezon 9 maçta 660 dakika oynayan 27 yaşındaki futbolcunun, düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray’a “evet” dediği belirtildi. İtalyan kulübü, sakatlanan Ferreria’nın yerine takviye yapana kadar Murillo’nun takımda kalmasını istiyor.