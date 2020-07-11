SÜPER LİG

Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu

Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosunda önemli eksikler var

Galatasaray'ın Süper Lig'de Ankaragücü ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Falcao, Lemina, Muslera ve Andone ile cezalı olan Feghouli kadroya dahil edilmedi

Haber Merkezi AA
Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi burada kampa girecek.

Falcao ve Lemina kadroda yok


İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Feghouli de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  • Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı ve Berk Balaban.

Beşiktaş ve Galatasaray Metincan Cici'nin peşinde
Beşiktaş ve Galatasaray Metincan Cici'nin peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda TFF 2. Lig’de play-off oynama hakkı elde eden Kastamonuspor, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca play-off karşılaşmalarında sağ kanat oyuncusu Metincan Cici’yi Beşiktaş ve Galatasaray’ın talip olduğu öğrenildi.Beşiktaş ve Galatasaray gözlemci gönderecek20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan 2. Lig play-off maçlarına Galatasaray ve Beşiktaş’ın Metincan Cici’yi izletmek için gözlemci göndereceği bildirildi.Metincan Cici kimdir?Metincan Cici, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 25 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Antalyaspor U21, Çankırıspor, Aydınspor 1923, Sancaktepe, Kırklarelispor, Samsunspor ve Kastamonuspor formalarını giydi. Her iki kanatta da görev apabilen Metincan, bu sezon kırmızı-siyahlı forma altında oynadığı 27 karşılaşmada 14 gol atarken 7’de asist yaptı. Başarılı futbolcunun Kastamonuspor ile sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor."Bizim için vitrin maçları"Kastamonuspor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Metincan Cici, "Öncelikle federasyonun verdiği son karar bizi mutlu etti. Çünkü sezon başlarından beri çok çalışıyoruz. Çok emeğimiz var. Çok istekli bir şekilde çalışıyoruz. Devam edilmesi yönündeki karar bizi çok mutlu etti. Biz güzel bir aile olduk. Bu takım çok kısıtlı imkanlarla kuruldu. Çok yukarı hedefler belirtilmiyordu. Ama çok çalıştık. Hedefimizi sonuçlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Son 3 final maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapmak istiyoruz. Burada herkesin hayalleri ve hedefleri var. Genç oyuncularımız var. Play-off maçları bizim için vitrin maçları. Birçok oyuncuyu izlemeye gelecekler. Genç oyuncularımızı görmeye gelecekler. Türk futbolunun da gelişimi açısından güzel bir imkan olacağını düşünüyorum. Kendi takımımıza güveniyoruz. Kupayı bu şehre bu taraftara getirmek istiyoruz. Tuzla ile ilk maçta evimizde kaybettik ama deplasmanda çok iyi şekilde hazırlanıp güzel bir skorla galip gelmiştik. Kampta çok iyi çalışmıştık. Kendimizden emindik. Şu anda da o çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama biz kendimizden eminiz" diye konuştu.Galeri: Sergen Yalçın geleceğin takımını kuruyor: Listesinde iki isim var

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