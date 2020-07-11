Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosunda önemli eksikler var

Süper Lig'in 32. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sürat çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda pasla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı bildirildi. Antrenmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, İstanbul'dan özel uçakla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma öncesi burada kampa girecek.

📸 Futbol Takımımız, yarın saat 18.30'da deplasmanda oynayacağımız Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı. pic.twitter.com/lnvnUDbLgf — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 11, 2020

Falcao ve Lemina kadroda yok





İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Feghouli de kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların MKE Ankaragücü maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı ve Berk Balaban.