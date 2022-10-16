Galatasaray'da teknik heyete takviye: Moritz Volz ile anlaşma sağlandı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un ekibine, scouting ve bilimsel çalışma alanında çalışmalar yürüten Alman yardımcı antrenör Moritz Volz'u dahil etti. Milliyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 1 aydır süren görüşmeler olumlu olarak sonuçlandı ve Alman antrenör kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın anlaştığı antrenör Moritz Volz kimdir? Moritz Volz'un kariyeri

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı ve teknik heyete dahil ettiği Moritz Volz'un kim olduğu ve bugüne kadarki kariyeri en çok araştırılan konu başlıklarında üst sıralarda yer aldı. Peki Moritz Volz kimdir, kariyerinde hangi takımlarda görev yapmıştır? İşte detaylar...

Moritz Volz, 2019-21 yılları arasında Leipzig'de Nagelsmann'ın yardımcısı olarak, 2015-19 arasında da Arsenal'da scout olarak görev yaptı. Volz, Nagelsmann ile toplamda 95 maçta görev aldı.