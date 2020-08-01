Galatasaray'ın Belhanda için istediği bonservis bedeli belli oldu

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, transfer dönemine maddi olarak güçlü girmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitlerini açıklamasını bekleyen yönetim, oyuncu satışı ile transfer döneminde biraz daha rahat hareket etmek istiyor.

Belhanda için istenen rakam

Maicon’u Al Nassr’a satan Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Younes Belhanda’nın transferinden de bonservis bekliyor. Suudi Arabistan ve Katar ligi takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yönetimin, 4-5 milyon euroyu kasasına koymayı hedeflediği öğrenildi.

Feghouli değerini bulursa satılabilir

Yeni sezonda takımda kalması beklenen Feghouli için teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun satışından da gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Öncelik yerli oyuncular

4 Ağustos itibariyle resmen başlayacak olan transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray’da öncelik yerli isimler olarak belirlendi. Eski oyuncuları Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ı da bir an önce kadroya katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun transferini Maicon’un satışından gelen para ile bitirmeyi düşünüyor. Kaleci arayışlarını da sürdüren sarı-kırmızılıların, Volkan Babacan için olumsuz yanıt alırken, ardından yeni bir yerli kaleci arayışına başladığı öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecek.