TRANSFER

Galatasaray'ın Belhanda için istediği bonservis bedeli belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, maddi olarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Maicon’u Al Nassr’a satarak kasasına para girişi sağlayan sarı-kırmızılı yönetim, Belhanda’yı da 4-5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında elinden çıkarmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belhanda'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Belhanda'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, transfer dönemine maddi olarak güçlü girmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitlerini açıklamasını bekleyen yönetim, oyuncu satışı ile transfer döneminde biraz daha rahat hareket etmek istiyor.

Belhanda için istenen rakam

Maicon’u Al Nassr’a satan Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Younes Belhanda’nın transferinden de bonservis bekliyor. Suudi Arabistan ve Katar ligi takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yönetimin, 4-5 milyon euroyu kasasına koymayı hedeflediği öğrenildi.

Feghouli değerini bulursa satılabilir


Yeni sezonda takımda kalması beklenen Feghouli için teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun satışından da gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 7 gol atarken, 6 da asist kaydetti.
Feghouli, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 7 gol atarken, 6 da asist kaydetti.

Öncelik yerli oyuncular

4 Ağustos itibariyle resmen başlayacak olan transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray’da öncelik yerli isimler olarak belirlendi. Eski oyuncuları Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ı da bir an önce kadroya katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun transferini Maicon’un satışından gelen para ile bitirmeyi düşünüyor. Kaleci arayışlarını da sürdüren sarı-kırmızılıların, Volkan Babacan için olumsuz yanıt alırken, ardından yeni bir yerli kaleci arayışına başladığı öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecek.

Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek
Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecek

Galatasaray yeni sezon öncesinde stoper transferi için harekete geçti. Savunma hattınında derinliği güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı planlıyor. Milli stoperin Galatasaray’ın önerdiği yıllık ücreti kabul etmesi halinde, sarı-kırmızılılar Bundesliga’dan düşen Fortuna Düsseldorf ile masaya oturacak. Maicon'dan 3 milyon euro gelecekKaan Ayhan transferini, Maicon’un satışından elde edeceği gelirle bitirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoper için Al Nassr kulübüyle anlaşmaya vardı ve oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli alacak. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Brezilyalı oyuncu için anlaşma sağlandığını ve oyuncunun kısa sürede Riyad’a doğru yola çıkacağını söyledi. Maicon’un 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 1.7 milyon euro garanti ücret alacağı kaydedildi. Galatasaray’ın bu transferle hem Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmayı hem de finansal fair play kuralları içinde kalmayı amaçladığı kaydedildi. Galeri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular


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