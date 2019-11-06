UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın gençleri Real Madrid deplasmanında kazandı

Galatasaray'ın genç takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 yenerek rakibine gruptaki ilk yenilgisini yaşattı. Sarı kırmızılılar galip geldikleri maçtan sonra 'Madrid Hatırası' pozu verdi.

Haber Merkezi AA
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında deplasmanda Real Madrid U19 takımını 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini alırken lider Real Madrid ise gruptaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

A Grubu'nu kayıpsız lider götüren Real Madrid, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Alfredo Di Stefano Stadı'nda Galatasaray'ı ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Süleyman Luş'un 24 (penaltıdan), Yunus Akgün'ün 55 (penaltıdan), Atalay Yıldırım'ın 86 ve Işık Kaan Arslan'ın 90. dakikadaki golleriyle maçı 4-2 kazandı.

Real Madrid'in gollerini ise 2. dakikada Armenteros ve 65. dakikada Gutierrez kaydetti.

Öte yandan Galatasaraylı genç futbolcular, ilk golün sevinci sırasında asker selamı verdi.

Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki ilk galibiyetini, Real Madrid ise ilk mağlubiyetini aldı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid karşısında maçı 1-1'e getiren golü atan Galatasaraylı Süleyman Luş, sevincini asker selamı vererek yaşadı
UEFA Gençlik Ligi'nde Real Madrid karşısında maçı 1-1'e getiren golü atan Galatasaraylı Süleyman Luş, sevincini asker selamı vererek yaşadı

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